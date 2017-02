Panne bei den Oscars: Falscher Film im Umschlag

"The Salesman" gewann in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" - vor 0 Minuten

LOS ANGELES - Am Sonntag blickte die Filmwelt einmal mehr nach Hollywood: Im Dolby Theatre in Los Angeles werden zum 89. Mal die begehrten Oscars verliehen. Ein falscher Briefumschlag sorgte am Ende für einen Oscars-Skandal. Alles Wissenswerte im Live-Blog!

