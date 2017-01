Paolo Conte wird 80

Italiens Liedermacher hat große Fangemeinde in Deutschland - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Ein Quereinsteiger als musikalisches Aushängeschild Italiens: Aus dem Rechtsanwalt Paolo Conte ist einer der erfolgreichsten „Cantautori“ geworden. Nun wird der Italiener 80.

Steht noch immer auf der Bühne: Cantautore Paolo Conte. © Foto: dpa



Obwohl Conte oft schlicht als Jazz-Musiker wahrgenommen wird, beweist er seit Jahrzehnten, dass er viel mehr ist als das: ein Liedermacher, der alle Stile von Chanson über Tango bis hin zu italienischer Folklore versteht. Am Freitag feiert Conte seinen 80. Geburtstag. Der trotz seines Ruhms immer noch bescheiden wirkende Mann mit der rauchig-brüchigen Stimme hatte es zunächst gar nicht auf eine Musikerkarriere abgesehen. Am 6. Januar 1937 im piemontesischen Asti geboren, wuchs Conte in einer Familie auf, die sehr wohl etwas für Musik übrig hatte, sie aber eher als Hobby verstand. Im Wohnzimmer hörte man Jazz – obwohl das unter Benito Mussolini verboten war. Wie sein Vater lernte Conte Klavier, aber auch Vibrafon und Kazoo zu spielen. Wie jener studierte er Jura, wurde Rechtsanwalt und übernahm die väterliche Notarpraxis.

Musik wurde zur Nebensache. In den 1960er Jahren fing Conte an, Songs für Stars der italienischen Schlagerszene zu schreiben. Für Adriano Celentano komponierte er mit „Azzurro“ einen der wohl beliebtesten Italo-Songs außerhalb Italiens. Conte war schon 37, als ihn der Musikproduzent Italo „Lilli“ Greco überzeugte, selbst mit seinen Stücken als Sänger aufzutreten. Conte soll sich erst gewehrt haben, doch 1979 schaffte er mit dem Album „Gelato Al Limon“ den Durchbruch und wurde zu einem der international erfolgreichsten „Cantautori“, also der Sänger, die ihre Stücke selber schreiben und komponieren.

Zu Contes größten Erfolgen zählen neben „Azzurro“ romantische Jazz-Stücke wie „Vieni via con me“ oder Songs wie „Genova per noi“, in denen er über Italien singt. Die teils schwermütigen und melancholischen Lieder sind auch inspiriert von Contes Heimat, wo die Winter lang und dunkel sind. Manchmal habe er den Eindruck gehabt, sein ganzes Leben für die sprachlosen und sehnsüchtigen Männer der Nachkriegszeit gesungen zu haben, für die Menschen seiner Generation, die eine tiefe Traurigkeit teilten, sagte er immer wieder.

Viele seiner Songs sind aber auch tanzbar und beschwingt. Zu seinen Vorbildern zählt Conte Jazzmusiker wie Duke Ellington und Louis Armstrong. Neben der Musik widmet sich der Italiener auch dem Zeichnen und Malen. Eine große Fangemeinde hat er auch in Deutschland. Das Konzert mit seiner zwölfköpfigen Band in der Elbphilharmonie im Februar ist ausverkauft, die besten Karten kosteten 160 Euro.

dpa