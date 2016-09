Party an der Spree: 140.000 feiern auf dem "Lollapalooza"

BERLIN - 140.000 Besucher an zwei Tagen: Das Lollapalooza-Festiva hat mit Bands wie "Radiohead", "Kings of Leon", New Order oder "Beginner" nach Berlin gelockt - und für Proteste bei den Anwohnern des Festivalgeländes mitten in der Stadt gesorgt.

140.000 feierten auf dem Lollapalooza-Festival - mitten in Berlin, direkt an der Spree. © Britta Pedersen/dpa



"Dat jehd janz schön auf die Nerven" Die ältere Dame am Rande des Treptower Parks ist sauer. Mächtig sauer. Ein Wochenende lang strömen jeden Tag 70.000 Musikfans auf das idyllische, erst vor kurzem für mehrere Millionen Euro auf Vordermann gebrachte, Gelände mitten in Berlin.

Im Gegensatz zum Nürnberger "Rock im Park" ist "Lollapalooza" kein Camping-Festival. Parkplätze? Fehlanzeige. Als marschieren hier an zwei Tagen stundenlang die Musikfans aus ganz Europa - wer über das Gelände läuft hört hier Englisch, Spanisch und allerlei osteuropäische Sprachen - von den S-Bahnstationen zum Park. Und nachts spuckt das Festival wieder alle Richtung der Clubs in Kreuzberg und Friedrichshain aus.

Für die Anwohner kein Spaß. Bereits im Vorfeld gab es massive Proteste. Die Betriebsgenehmigung fürs Festival wurde nach etlichen Klagen erst wenige Tage vorm Start erteilt. Nun schließen 26 Kilometer Bauzaun die Berliner von einer ihrer grünen Lungen direkt an der Spree ab. Hunderten Anwohner mussten vom Veranstaltern wegen der massiven Lärmbelästigung - manche Wohnzeilen sind gerade mal ein paar Dutzend Meter von den Bühnen entfernt - Ersatzunterkünfte fürs Wochenende angeboten werden.

Für ein Festival, das vor einem Vierteljahrhundert in den USA als "Alternative"-Ereignis startete und bei der zweiten Auflage in Deutschland vom Tempelhofer Feld in den Treptower Park umziehen musste, ist das alles andere als gut fürs Image. Mit Friedefreude-Eierkuchen-Werbe-Kampagnen steuern die Veranstalter den Querelen im Vorfeld entgegen.

Oase in der Hitze Berlins

Nun gut. Den Besuchern, die es nach langen Wartezeiten an den Einlasskontrollen und irrsinnigen Wegführungen, aufs Gelände geschafft haben, wird's egal sein. Am ersten Tag herrscht hier zwischen den vier großen Bühnen eine wunderbar entspannte Atmosphäre. Da spielt dann Max Herre wieder mal sein "Unplugged"-Erfolgsprogramm, Tocotronic genießt Ausflüge in Bombast-Sound, die Kings of Leon rocken mächtig los und die Musiker von New Order erinnern an ihre Wurzeln, als man Anfang der 80er Jahre Elektro-Pop-Geschichte schrieb.

Selbst ein Familienbereich mit Kinderpop-Musik ist im Angebot. Ohnehin setzt das Festival einen Schwerpunkt bei der Elektro-Musik. Da gibt es für die Intellektuellen die Soundtüftler von Radiohead und den melancholischen James Blake.

Fürs Party-Volk ist DJ-Legende Paul Kalkbrenner und eine illustre Auswahl Club- und Radio-erprobter Produzenten und DJs am Start. In der Hitze Berlins eilen dann die Lollapalooza-Gänger von Bühne zu Bühne, bis sie wieder am späten Abend mit einem Schlag aus dem Park ausgespuckt werden - und sich vorbei an den genervten Anwohnern ins Berliner Nachtleben aufmachen.

