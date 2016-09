Peitsche, Popo, Pathos: So sieht "Fifty Shades Darker" aus

Bestseller-Verfilmung "Fifty Shades Of Grey" bekommt Fortsetzung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Peitsche und Maske: Nicht einmal mehr ein halbes Jahr und dann kommt "Fifty Shades Darker" in die Kinos - die Fortsetzung zur erfolgreichen Bestseller-Verfilmung "Fifty Shades Of Grey". Der erste Trailer gibt bereits erotische Einblicke in das neue Werk.

Die Geschichte von Ana und Christian geht weiter - trotz Trennung am Ende des ersten Films. Und dieses Mal gibt es nicht nur Liebesspiele mit der Peitsche, sondern es wird richtig gefährlich. Denn Kim Basinger schlüpft in die Rolle der Elena Lincoln. Und die Ex-Geliebte von Christian ist nicht nur im Drehbuch, um sich das muntere Treiben von Ana und ihrem Verflossenen anzuschauen. Das verrät auch der Trailer zum neuen Teil, den Universal am Dienstagnachmittag auf YouTube veröffentlichte.

Das muntere Hauen und Stechen in den Schlafzimmern soll am 9. Februar 2017 in die Kinos kommen. Hinter den Kulissen des SM-Scharmützels gab es übrigens einen nicht unerheblichen Wechsel: James Foley übernimmt die Regie. Der 62-Jährige arbeitet etwa beim Serienhit "House Of Cards" mit. Und wen die Geschichte von Ana und Christian weiterhin fesselt, kann sich freuen - der dritte Teil "Fifty Shades Freed" wird gerade abgefilmt.

bb