Philipp Poisel kommt im Oktober nach Nürnberg

NÜRNBERG - Mit seiner Jubiläumstour wird Philipp Poisel auch in Nürnberg Halt machen. Am 10. Oktober 2018 wird das 10-jährige Jubiläum seines ersten Auftritts im Hirsch gefeiert, dafür diesmal im Löwensaal. Der Vorverkauf startet bereits am 26. März um 10 Uhr.

Mit ihrem Bandbus machen Philipp Poisel und seine Jungs auch in Nürnberg Halt. Foto: Michael Demuth



Die Tour soll dabei weitestgehend den Städten der damaligen Tour im Jahr 2008 folgen. Sie wird zudem 2019 mit Auftritten in Österreich und der Schweiz fortgesetzt. In Nürnberg wird der Musiker aber nicht wie einst im Hirsch, sondern im Löwensaal auftreten.

Poisel und seine vier Musiker wollen einfach nur wieder mal Musik machen, ganz ohne aufwendige Lasertechnik. "Ich bin froh und dankbar schon seit 10 Jahren mit meiner Band auf der Bühne stehen zu dürfen. Das ist ein Privileg und nicht selbstverständlich. Bei der Clubtour 2018 wollen wir gemeinsam mit den Zuschauern zusammen auf (Zeit-)Reise gehen ohne in eine reine Retrospektive zu verfallen. Musikalisch setzen wir auf die Intensität des Bandsounds, den man nicht in erster Linie im Kopf, sondern vor allem im Bauch spüren und erleben kann." Aufgeführt werden Songs aus den mittlerweile drei Studioalben und einem Livealbum - und somit 10 Jahren Bandgeschichte.

