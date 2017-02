Philipp Poisel über die Siebziger, Gameboy und Schmerz

Songwriter stellt in der Region sein neues Album "Mein Amerika" vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der 33-jährige Ludwigsburger "wollte immer anders als die anderen sein": Er ist ein leicht schrulliger Typ mit einer nuscheligen, oft weinerlichen Stimme. Aber er versteht es, nachdenkliche Texte und stimmungsvolle Melodien zu schreiben. Warum er nach siebenjähriger Studiopause sein neues autobiographisches Album in Nashville aufgenommen hat, erklärt er im Interview.

Fasziniert vom Klang der 70er Jahre: Philipp Poisel. © Foto: dpa



Herr Poisel, "Mein Amerika" ist Ihr erstes Studioalbum seit 2010. Haben sich Ihre musikalischen Vorlieben in den letzten Jahren verändert?

Philipp Poisel: Es sind neue Inspirationen hinzugekommen. Ich habe zum Beispiel damit angefangen, mir alte Schallplatten anzuhören von Police, Fleetwood Mac, Dire Straits. Nach den ganzen Online-Streamings und Endlos-Playlisten ist das für mich eine neue Art, Musik zu hören. Mich interessiert der Klang und der Sound von damals.

Was fasziniert Sie am Klang der 1970er Jahre?

Poisel: Die Musikalität. Dass das Spielen im Vordergrund steht, auch durch eine Limitierung im technischen Bereich. Bei Live-Aufnahmen von James Brown ist der Session-Charakter bemerkenswert. Bei diesen Aufnahmen wurde auch der Moment der Performance mit eingefangen. Manchmal schreit jemand einfach was rein oder sagt irgendwas. Da liegt auch mal ein Ton daneben, da wabert viel. Ich suche das haptische Erlebnis sowohl im Klang als auch in der Welt.

Haben Sie es in Amerika gefunden?

Poisel: Ja, auch bei der Art, wie wir die Platte in Nashville in den Blackbird Studios aufgenommen haben. Wenn man dabei zuschaut, wie die Bandmaschine sich dreht, spürt man, jetzt geht es um Musik. Da läuft kein Computer, der Anonymität ausstrahlt. Der Aufnahmeraum und die Hallkammer dort sind mit Liebe und Leidenschaft gestaltet. Zwischen dem Raum und den alten Instrumenten kommt es zu einer Interaktion. Das ist alles sehr professionell. Manche Musiker gehen dort nur für drei Stunden rein, die wissen ganz genau, was sie machen wollen. Wir hingegen hatten nur einen groben Fahrplan. Ich wollte mir die Möglichkeit offen halten, die Eindrücke dieser Reise unmittelbar mit einfließen zu lassen.

War es Ihre erste Amerika-Reise?

Poisel: Ja. Der Traum, in diesem Studio eine Platte aufzunehmen, hat mich überhaupt erst motiviert, diese große Reise anzutreten. Schon als Kind habe ich Platten auf einem Kassettenrekorder aufgenommen und mit meiner Stimme experimentiert. Dadurch schließt sich für mich ein Kreis.

Wie haben Sie sich als Kind Amerika vorgestellt?

Poisel: Als Kind hatte ich ein Gameboy-Spiel und bin mit Micky Maus durch die Rocky Mountains gedüst. Amerika – das waren für mich Dinge wie Musik, Filme, Disney Club und Comics. Das weltpolitische Geschehen war damals sehr weit weg für mich. Ich kann mich heute erst als politischen Menschen definieren. Die Kunst war für mich immer ein Freiraum, durch sie konnte ich in meine eigene Welt abtauchen. Deshalb ist diese Platte auch nicht politisch gemeint.

Haben Sie mit Amerikanern über Politik gesprochen?

Poisel: Nein, tagesaktuelle Politik war dort kein Thema. Wir haben uns eher über Filme unterhalten. Aber ich stelle schon fest, dass viele Menschen sich Sorgen über die Entwicklung Amerikas machen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass es die andere Seite auch noch gibt.

"Ich wollte immer anders als die anderen sein", singen Sie in einem Song. Was genau meinen Sie damit?

Poisel: In meinem Heimatdorf habe ich als Kind die Erfahrung gemacht, nicht dazuzugehören. Dafür gibt es im Schwäbischen sogar einen eigenen Begriff. Aber es war ja auch mein Heimatort, auch wenn ich in keinem Verein war. Um diese Ambivalenz geht es in einem meiner Lieder. Dadurch, dass ich heute die Möglichkeit habe auszubrechen, kann ich entspannter auf diese Situation zurückschauen.

Ihre Musik beschreibt nicht unbedingt ein Idyll. In welcher Situation ist die Zeile "Wenn die Tage am dunkelsten sind, sind die Träume am größten" entstanden?

Poisel: Irgendwann war dieses Tour-Ding ausgelutscht und ich wurde faul. Mir wurde gewahr, dass es nicht von alleine so weitergeht. Ich musste aus dieser Isolation wieder rauskommen, ich habe ja keinen Arbeitsalltag wie meine Freunde in Ludwigsburg. Ich erlebe Phasen, in denen ich nicht so richtig weiß, was ich mit dem Tag anfangen soll. Es kostet viel Kraft, sich da wieder rauszuziehen. Ich brauche aber nach wie vor diese Zurückgezogenheit, um überhaupt nachdenken zu können. In einer großen Stadt würde ich mich schnell verlieren.

Auch in "Bis ans Ende der Hölle" singen Sie von einer schweren Zeit. Ein autobiografischer Song?

Poisel: Natürlich gibt es auch auf der düsteren Seite Schwingungen. Bei Nachtwanderungen im Wald spüre ich eine archaische Kraft. Solche Momente kann ich immer genießen, auch wenn sie düster sind.

Brauchen Künstler Schmerz? Ist es vor allem das Leid, das die Kunst zur Welt bringt?

Poisel: Dieses Resümee kann man schon ziehen, aber die Erkenntnis allein bringt mir persönlich keine Motivation. Wirklich geholfen hat, dass ich mir die Zeit genommen habe, in die Natur zu gehen, zu malen und zu versuchen, auf meine eigene Stimme zu hören. Es gibt viele Menschen, die aus Krisen etwas gemacht haben. Das sind tolle Vorbilder.

Aktuelle CD/LP: Philipp Poisel, "Mein Amerika" (Grönland Records). Am 7. April tritt Philipp Poisel in der Bamberger Brose Arena auf, am 30. Juni im Schlosshof von Bad Mergentheim.

Interview: OLAF NEUMANN