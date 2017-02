"Polizeiruf 110": Gefangen im Netz der Lebenslügen

Im jüngsten "Polizeiruf 110" gerät eine Entführung zum Familiendrama - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Showdown einer mysteriösen Entführung: In fatale familiäre Verhältnisse und soziale Not stößt das Magdeburger Ermittlerteam Doreen Brasch und Dirk Köhler am Sonntag in der jüngsten "Polizeiruf"-Folge "Dünnes Eis" vor.

Hauptkommissar Köhler (Matthias Matschke) verfolgt die Spur von Jost, dem Ex-Mann der Mutter des entführten Mädchens. Foto: MDR/Frédéric Batier



Die Tochter von Altenpflegerin Anja wird entführt. 100.000 Euro soll die Alleinerziehende übergeben und dabei die Polizei auf jeden Fall aus dem Spiel lassen. Doch die aufgelöste Mutter wendet sich an die Kriminaler. Prompt platzt die Lösegeld-Übergabe und als Zeichen, dass das Leben von Kim ernsthaft gefährdet ist, schickt man Anja einen Finger ihrer Tochter. Ein zweites Ultimatum steht im Raum und nun rennen die Ermittler extrem gegen die Uhr an.

Das ist alles story-technisch nicht so furchtbar neu, wird aber schnörkellos und solide, ohne großen Verfremdungs-Schnickschnack von Jochen Alexander Freydank in den Magdeburger Hafen-Industriebrachen in Szene gesetzt. Der Fall ist gerade deshalb spannend, weil es die Autoren verstanden haben, sehr glaubwürdige Finten und Wendungen zu schlagen.

Dabei ist die Zahl der Verdächtigen überschaubar: Hat Michelle, die beste Freundin von Kim, etwas mit der Sache zu tun? Und was ist mit Jost Liebig, dem Ex-Mann von Anja, der schon einmal wegen Erpressung hinter Gittern saß? Oder steckt etwa Exfreund Basti hinter der Aktion? Schließlich wollte er nicht wahrhaben, dass Kim Schluss gemacht hat und stellte ihr weiter nach.

Die Ermittlungsarbeit nagt an den Nerven von Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke), sodass sie auch intern heftig aneinander geraten. Keine leichte Aufgabe für den pfundigen Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler), sein Team auf professioneller Spur zu halten. Aber die Interna werden Gott sei Dank nicht so breitgewalzt, wie das oft bei "Tatort"-Kollegen der Fall ist. Und wer mehr über die Ursachen und Hintergründe des Falls erfahren will, sollte mal unter dem Stichwort "Pseudologia phantastica" googeln...

Jens Voskamp