"Polizeiruf 110": Intensiver Neujahrsfall aus Rostock

NÜRNBERG - Nach einigem Hin und Her wegen der Verschiebung des Dortmunder "Tatorts", dessen Ausstrahlung die ARD aufgrund der Parallelen zu dem Anschlag in Berlin für unangemessen hielt, läuft am 1. Januar um 20.15 Uhr nun ein neuer "Polizeiruf 110". Zur behaglichen Einstimmung aufs neue Jahr taugt der allerdings auch nicht.

Ersatz für den Dortmunder "Tatort": An Neujahr gibt es für die Fernsehzuschauer einen "Polizeiruf 110". © NDR/Christine Schroeder



"Angst heiligt die Mittel" heißt der 14. Einsatz für Charly Hübner alias Kommissar Bukow und Anneke Kim Sarnau als Profilerin Katrin König. Und genau darum geht es auch: Wie Angst und Vorurteile zu entmenschlichten Handlungen führen.

Die Rostocker Ermittler werden aufs Dorf geschickt. In Bassow wurde eine Obdachlose vergewaltigt und ermordet. Für die nicht eben liebenswerten Bewohner steht fest: Das waren die zwei freigelassenen Triebtäter, die seit einiger Zeit in dem Ort wohnen. Der eine pädophil, der andere ein brutaler Frauenvergewaltiger.

Als Zuschauer ahnt man ziemlich schnell, wer wirklich hinter der abscheulichen Tat steckt und auch Bukow und König blicken alsbald durch. Gelöst ist der Fall da aber noch lange nicht, denn das Duo hat es mit einer verschwiegenen und eingeschworenen Gemeinschaft zu tun. Der alte Topos des trostlosen Dorfes wird hier ausführlich beleuchtet.

Bukows Verfall

Dass so rasch klar ist, wer’s war, nimmt dem eindringlichen Film (Buch: Susanne Schneider, Regie: Christian von Castelberg) etwas die Spannung. Sehenswert ist er trotzdem. Das liegt erstens an Bukow – dem schicksalsgebeutelten Kerl kann man seit vielen Folgen bei der steten psychischen und physischen Verwahrlosung zusehen — und König. Oder vielmehr an der Beziehung der beiden. Sie siezen sich immer noch und trotzdem besteht zwischen ihnen eine schwer definierbare Nähe. Dass König nach Berlin wechseln will — man mag es kaum glauben.

Zweitens stellt der Film die unangenehme Frage, wie die Gesellschaft mit Sexualstraftätern umgeht, die ihre Haft verbüßt haben. Und zeigt das Beispiel des Geläuterten und des Unbelehrbaren. Da fallen Sätze, die manchem Zuschauer nicht schmecken werden. Gerade deshalb sind sie wichtig.

Susanne Helmer