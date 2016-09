Polizeiruf 110: Liebesstory mit zwei Leichen

Matthias Brandt als Ermittler im ländlichen Polizeiruf "Wölfe" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum 11. Mal ist am Sonntag Matthias Brandt als Hanns von Meuffels Ermittler im Polizeiruf 110. Auf den Darsteller ist Verlass. Aber Buch und Regie des im Kino erfolgreichen Christian Petzold lassen zu wünschen übrig.

Barbara Auer (als Constanze Hermann) und Matthias Brandt (als Hanns von Meuffels) in einer Szene der Serie Polizeiruf 110 "Wölfe". © dpa/Christian Schulz



Tierisch geht es zu beim Polizeiruf 110 am Sonntagabend (20.15, ARD) im Alpenvorland: Offenbar hat eine Katze eine weibliche Leiche angenagt. Kurz darauf wird eine zweite junge Frau ermordet aufgefunden, diesmal war es wohl ein Wolf, der an ihrem Gesicht genagt hat. Die Morde ereignen sich just in dem Dorf, in dem Meuffels Hamburger Kollegin Constanze Hermann versucht, vom Alkohol wegzukommen.

Mit melancholischem Gesichtsausdruck und Fläschchen in der Tasche gibt Barbara Auer die traurige Frau voller Geheimnisse, der Meuffels nicht widerstehen kann. Mit langen stillen Einstellungen, nostalgischen Schlagern aus der Jukebox und nebliger Landschaft deutet Petzold die mögliche Liebesgeschichte mehr an, als dass er sie erzählt.

Daneben spult er einen verworrenen Plot ab: Da gibt es einen türkischen Hundezüchter, der Mitglied der rechtsradikalen Partei "Graue Wölfe" war und jetzt zu seinem Schutz vom BND ins bayerische Dorf verbannt ist. Dass die zweite Tote seine Geliebte war, macht ihn genauso verdächtig wie die Tatsache, dass er in seinem Rudel auch einen halbwilden Wolf hatte. Und dann gibt es auch die örtlichen Bauern, die dem Fremdling gleich ans Fell wollen, weil sie in ihm den Mörder sehen. Einer von ihnen ist geistig eingeschränkt, genauso wie das Zimmermädchen in Constanzes Hotel. Petzold hat offenbar nur Klischees über ländliche Gegenden im Kopf.

Die Ermittler tappen den Ereignissen hinterher, klassische Krimi-Arbeit findet hier kaum statt, stattdessen sieht man einen stillen, durchaus mit Raffinesse entwickelten Beziehungsfilm, in dem auch zwei Leichen vorkommen. Geschmackssache.

KATHARINA ERLENWEIN