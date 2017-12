Potter erklingt in Nürnberg

NÜRNBERG - So klingt Harry Potter live: Zum Film in deutscher Sprache spielt das Radiosymphonieorchester Pilsen die Filmmusik bei zwei Vorstellungen in der Meistersingerhalle.

Mystische Musik, eine emotionale Geschichte: Harry Potter hat viele Fans. © Frank Embacher Photographie



Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Fliegende Autos, gemeingefährliche Bäume und die Warnung eines mysteriösen Hauselfen – so beginnt Harry Potter das zweite Schuljahr in der faszinierenden Welt der Zauberei. Nach dem ersten Teil kommt im Januar 2018 nun auch "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" in die Nürnberger Meistersingerhalle.

Auf einer eigens eingerichteten Großleinwand wird eine der erfolgreichsten Verfilmungen der Kinogeschichte gezeigt, während das Radiosymphonieorchester Pilsen die Filmmusik von John Williams live dazu spielt. Das Radiosymphonieorchester steht unter der Leitung von Justin Freer. Zu sehen und zu hören ist "Harry am Freitag, 12. Januar um 19.30 Uhr und am Samstag, 13. Januar um 15 Uhr in der Nürnberger Meistersingerhalle. Karten im NN-Ticketcorner, Mauthalle, Nürnberg, Telefon: 0911/2162777.

