Queen Esther Marrow kommt nach Nürnberg

Interview zur Abschiedstour der Harlem Gospel Singers - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Harlem Gospel Singers sind der wohl berühmteste Gospel-Chor der Welt. Strahlendes Aushängeschild ist die Gründerin Queen Esther Marrow. Doch nun ist nach einem Vierteljahrhundert Schluss: Die US-amerikanische Truppe befindet sich auf Abschiedstournee und macht am 27. Januar mit einem Best-of-Programm auch in Nürnberg Station. Wir haben vorab mit der 75-jährigen Queen Esther Marrow gesprochen.

Queen Esther Marrow. © Darmer



Queen Esther Marrow, Ihr Name ist kein Künstlername, Sie wurden so getauft. Warum haben Ihre Eltern Ihnen diesen wunderbaren Namen gegeben?

Queen Esther Marrow: Ich denke, Sie haben mich einfach nach Königin Esther aus der Bibel benannt.

Ihre Eltern waren also sehr religiös? Kamen Sie dadurch zum Gospel?

Marrow: Nein, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Aber ich bin quasi in der Kirche aufgewachsen, meine Großmutter hat mich großgezogen und sie liebte Gospel-Musik.

Heute gelten Sie als die Königin des Gospel. Ist es wirklich so, dass Sie die Harlem Gospel Singers verlassen?

Marrow: Nun, wir sind 25 Jahre lang durch die ganze Welt getourt. Meine ganze Aufmerksamkeit galt den Harlem Gospel Singers und es war mir eine große Freude. Aber um als Künstlerin weiter zu wachsen und neue Projekte zu starten, muss ich den Chor nun tatsächlich verlassen. Ich möchte ein Buch schreiben, ein Album aufnehmen und eine Solo-Show starten.

In den 60er Jahren haben Sie während der Bürgerrechtsbewegung auch Martin Luther King unterstützt. Was denken Sie, würde er sagen, wenn er die Vereinigten Staaten von heute sehen könnte?

Marrow: Sein Herz würde bluten. Denn es ist, als hätte jemand die Uhr zurückgedreht. Wer hätte ernsthaft geglaubt, dass dieser Hass zurückkehrt? Wir haben gekämpft, demonstriert, soviel Blut wurde vergossen . . . Und nun stehen wir wieder genau an der gleichen Stelle wie damals.

Haben Sie dennoch Hoffnung für Ihr Land?

Marrow: Ja, das muss man doch. Es muss einfach Hoffnung für Amerika und die ganze Welt geben, denn so wie es momentan aussieht, hat Gott das nicht geplant. Menschen wegen ihrer Hautfarbe zu hassen oder wegen ihrer Religion, ist eigentlich unvorstellbar. Gott hat uns doch in diesen vielen wunderbaren Farben geschaffen. Mich macht das unsagbar traurig. Egal ob Moslem, Christ oder Jude: Wir dienen alle einem Gott, und keiner ist größer als der andere.

Best-of-Show mit den Harlem Gospel Singers am 27. Januar um 20 Uhr in der Nürnberger Meistersingerhalle, Karten unter anderem in der Kulturinformation, Telefon 09 11/2 31-40 00;

www.queenesthermarrow.com

Interview: SUSANNE HELMER