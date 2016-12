Rebell der Klassik

NÜRNBERG - Er rüttelte die Klassikwelt mit Pop-Techniken und Punk-Look auf und ist der meistverkaufte klassische Violinist aller Zeiten: Nigel Kennedy feiert am 28. Dezember seinen 60. Geburtstag — und bringt ein Album mit eigenen Kompositionen heraus.

Das Cover von Nigel Kennedys Album „My World“. © Foto: PR



Selbstgeschnittene, stachelige Haare; angegraute Bartstoppeln; abgetragenes Aston-Villa-Hemd: Nigel Kennedy bleibt seinem eigenen Klischee als enfant terrible der Klassik treu, auch noch nach Millionen verkaufter Platten. „Wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, mache ich einfach das Gegenteil“ – dieses Motto zieht sich durch sein Leben.

Seine Außenseiterposition vermarktet Nigel Kennedy seit 1989 meisterhaft: Damals endete mit dem Tod des Dirigenten Herbert von Karajan eine Ära, und eine neue begann mit Kennedys Aufnahme der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Die Pop-Platte des damals 32-Jährigen stürmte die Klassik-Charts.

Kennedy verkörperte das Gegenteil eines klassischen Musikers, stampfte mit den Füßen auf der Bühne, unterbrach sein Spiel mit Schimpfworten und Witzen, kurz: Die Klassikwelt hasste ihn. Und dann verkaufte er auch noch zwei Millionen Platten. Seither bewegt er sich zwischen Klassik, Jazz, Klezmer- und Zigeunermusik und rockigen Coverversionen, etwa von den Doors und Jimi Hendrix.

Der kreative Rebell stammt aus einer Musikerfamilie. Vater und Großvater waren erste Cellisten in bekannten Orchestern, Mutter und Großmutter Pianistinnen. Mit sieben kommt der kleine Nigel auf die Yehudi Menuhin Schule nach Surrey ins Internat. Später lernt Kennedy an der weltbekannten, aber erzkonservativen Juilliard School of Music in New York und schockt seine Lehrer, als er mit dem französischen Jazzviolinisten Stéphane Grappelli auftritt.

Heute erscheint sein erstes Album mit eigenen Kompositionen, „My World“ – Meine Welt. Sehr melodisch, mit indischen, Klezmer- und Rock-Einflüssen. Einige der Stücke sind den Musiklegenden gewidmet, die sein Werk beeinflusst haben, wie Yehudi Menuhin. In Kennedys Ode an Menuhin schwingt Trauer mit, die von Herzen kommt.

Aktuelle CD: Nigel Kennedy, „My World“ (Neue Meister)

