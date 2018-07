Regen stoppt pünktlich: Erste Bilder vom Klassik Open Air

Eltern und Kinder hörten Werke von George Gershwin in Nürnberg - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Die Wiese ist nass - vom Himmel tropft es aber nicht mehr. Pünktlich zum Beginn des Familienkonzerts des Klassik Open Air am Vormittag hörte der Regen auf. Auch am Abend soll das Wetter halten. Die ersten Bilder!

Kleine und große Zuhörer ließen sich vom regnerischen Wetter nicht beeindrucken und machten es sich im Luitpoldhain gemütlich. © Stefan Hippel



Kleine und große Zuhörer ließen sich vom regnerischen Wetter nicht beeindrucken und machten es sich im Luitpoldhain gemütlich. Foto: Stefan Hippel



Das Klassik-Open-Air hat drei Feinde: Starkregen, starke Windböen und Gewitter. "Wenn es von vorne in die Bühne regnet, dann haben wir ein Problem", sagt Generalmusikdirektor Marcus Bosch. Bei der Generalprobe am Samstag habe es in einige Geigen getropft - das ist natürlich nicht gut für die Instrumente. Am Sonntagvormittag zeigte sich Bosch jedoch zuversichtlich, dass das Wetter bei beiden Konzerten mitspielt.

Pünktlich zum Beginn des Familienkonzertes um 11 Uhr hörte der Regen tatsächlich auf - und der Wetterbericht verspricht, dass es auch am Abend trocken bleibt. Freilich, die Wiese ist nass, dagegen helfen aber beschichtete Decken oder Planen.

Das Konzert am Abend beginnt um 20 Uhr. Das Motto: Ein Amerikaner in Paris. Bei Boschs Abschlusskonzert - er wechselt für eine Professur nach München - gibt es Werke von George Gershwin zu hören. Zum Finale gibt es ein Feuerwerk.

Bilderstrecke zum Thema Klassik Open Air im Luitpoldhain: Familien lauschen Philharmonikern Mit Werken von George Gershwin läuteten die Nürnberger Staatsphilharmoniker das Klassik Open Air im Luitpoldhain ein. Trotz des regnerischen Wetters machten es sich einige Familien auf der Wiese gemütlich und lauschten den Klassik-Klängen. Mit Gummistiefeln, Regenponchos und Schirmen ließ es sich aushalten.



jule