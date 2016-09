Reich gedeckter Büchertisch: Lesungen in der Region

Elke Heidenreich, Benjamin Stuckrad-Barre und Thea Dorn kommen nach Franken - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Viele namhafte Schriftsteller bringen in diesem Herbst neue Bücher auf den Markt und stellen diese in Autorenlesungen vor. In den nächsten Wochen kommen einige von ihnen auch nach Franken. Wir geben eine Übersicht.

Leseratten dürfen sich freuen: Im Herbst kommen viele Neuerscheinungen namenhafter Schriftsteller auf den Markt. © dpa



Das Literaturhaus Nürnberg bietet in den nächsten Monaten ein attraktives Programm mit prominenten Namen. Martin Mosebach liest unter anderem am 22. September aus seinem Roman "Mogador", der in Marokko und Deutschland spielt, und bringt auch gleich seine zweite Neuerscheinung mit Kurzprosa mit: "Das Leben ist kurz."

Der holländische Schriftsteller Leon de Winter kommt am 4. Oktober mit seinem druckfrischen Roman "Geronimo" – als Vorbote der Frankfurter Buchmesse, die diesmal die Niederlande als Gastland hat. "Geronimo" ist ein sentimentaler Politthriller um das Ende des Terroristenführers Osama bin Laden. Auch Arnon Grünberg, der am 27. Oktober aus seinem autobiografischen Roman "Muttermale" liest, stammt aus Holland.

Der Journalist und Autor Willi Winkler präsentiert am 18. Oktober im Literaturhaus seine neue Luther-Biografie, quasi als Einleitung zum Luther-Jahr 2017.

Bodo Kirchhoff liest im Nürnberger Literaturhaus. © Foto: dpa



Zu den festen Größen der deutschen Literaturszene zählt Bodo Kirchhoff ("Die Liebe in groben Zügen"), der am 8. November aus seiner neuen Beziehungsgeschichte "Widerfahrnis" liest.

Der Autor und ehemalige Hanser-Verlagschef Michael Krüger gibt am 22. November satirische Einblicke in den ganz normalen Wahnsinn des Literaturbetriebs: Am 22. November stellt er seinen Roman mit dem bezeichnenden Titel "Das Irrenhaus" vor.

Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino ist am 8. Dezember mit seinem Buch "Außer uns spricht niemand über uns" im Nürnberger Literaturhaus zu Gast.

Bereits zum dritten Mal findet das Fränkische Krimifestival in Weißenburg statt. Vom 14. bis 18. September gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen, Diskussionen und Theateraufführungen in der ganzen Stadt. Neben fränkischen Krimiautoren wie Dirk Kruse, Tessa Korber, Thomas Kastura oder Petra Nacke, sind auch der Münchner Schriftsteller Friedrich Ani und seine Regensburger Kollegin Andrea Maria Schenkel zu Gast.

Bereits ausverkauft ist die Lesung von Elke Heidenreich ("Alles kein Zufall") am 26. Oktober in der Erlanger Buchhandlung Rupprecht.

Eine vergleichsweise lange Tradition hat das Literaturfestival "LesArt", das vom 14. bis 18. November in Ansbach, Lauf und Schwabach über die Bühne geht. Es gibt Lesungen und Diskussionsveranstaltungen an verschiedenen Orten. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem die ehemalige Tatort-Kommissarin Andrea Sawatzki, der Kolumnist und Satiriker Axel Hacke, Schriftstellerin und TV-Moderatorin Thea Dorn, Kinderbuchautor Paul Maar und TV-Moderator Denis Scheck. (Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.)

Last, but not least:Benjamin Stuckrad-Barre, der Popstar unter den deutschen Schriftstellern, stellt sein autobiografisches Buch "Panikherz" vor, in des es unter anderem um seine Freundschaft mit Udo Lindenberg geht (am 26. November im Nürnberger Musikclub "Hirsch").

