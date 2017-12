Reinhard Mey wird 75

NÜRNBERG - Er wollte wie Orpheus singen - und wurde einer der erfolgreichsten Liedermacher deutscher Sprache: Reinhard Mey feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und seinen 75. Geburtstag.

Ein Mann und seine Gitarre: Reinhard Mey. Foto: Foto: Swen Pförtner/dpa



Der Berliner mit der Nickelbrille und dem Drei-Tage-Bart ist ein lebender Anachronismus im Showgeschäft, aber alles andere als ein Auslaufmodell: Ein Mann, der alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne steht und Lieder singt, das geht ja eigentlich gar nicht mehr.

Geht doch, wie die aktuelle 40-Städte-Tournee Reinhard Meys beweist: Die größten Konzertsäle sind ausverkauft (in Nürnberg war es die Meistersingerhalle), das bunt gemischte Publikum ist restlos begeistert. Denn da steht einer von ihnen im Scheinwerferlicht, einer, dem sie jedes Wort glauben, einer, der sich nicht verbiegen lässt, einer der von sich und seinem Leben erzählt und dabei vielen aus der Seele spricht.

Reinhard Mey schaffte seinen Durchbruch beim legendären Festival auf der Burg Waldeck, zur selben Zeit wie sein Freund und Kollege Hannes Wader. Es war die Zeit der Protestbewegungen, hohe Zeit des politischen Liedes in Deutschland. Schon damals setzte sich der sanfte Spötter von den Protestsängern und Zupfgeigenhanseln ab: Er orientierte sich am französischen Chanson und sang lieber von der Liebe und vom Alltag. Und tatsächlich machte er auch in Frankreich Karriere. Als Frédérik Mey veröffentlichte er mehrere Alben.

Mit seiner Berufswahl habe er nie gehadert, meinte der Musiker einmal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Ich habe diesen Entschluss nie bereut, nicht in lausigen Sälen, nicht angesichts hämischer Kritiken und auch nie in den einsamen Stunden des Lampenfiebers."

Geboren wurde Reinhard Friedrich Mey am 21. Dezember 1942 in Berlin als Kind eines Anwalts und einer Lehrerin. Schon früh lernte er Klavier spielen, mit 14 bekam er die erste Gitarre. Nach dem Abitur am französischen Gymnasium studierte er Betriebswirtschaft. Doch dann siegte seine Leidenschaft für Musik.

Im Laufe der Jahre hat er weit über 500 Lieder geschrieben. 1974 entstand dann sein wohl bekanntestes Lied "Über den Wolken", das auch heute noch bei keinem Konzert fehlen darf. Ebensowenig wie der Rausschmeißer "Gute Nacht, Freunde".

Und tatsächlich gibt er seinen Zuhörern das Gefühl, einem alten Freund zu lauschen. Dass er an seinem Erfolgsrezept über all die Jahre kaum etwas geändert hat und manchmal etwas betulich wirkt, scheint sie nicht zu stören. Was zählt, ist seine Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit.

"Das Leben hat mich mit Geschenken überhäuft, mit Glück und Liebe überschüttet und, wie um Gleichgewicht und Gerechtigkeit wiederherzustellen, auch mit dem größten Schmerz", bekannte Mey einmal. Gemeint war sein Sohn Maximilian, der jahrelang im Wachkoma lag und 2014 im Alter von 32 Jahren starb. Ihm hat er das Lied "Drachenblut" gewidmet.

