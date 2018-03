Rock im Park 2018: Bad Religion sind dabei

NÜRNBERG - Die dritte Bandwelle für Rock im Park! 14 weitere Acts sind für das Festival am Zeppelinfeld bestätigt, unter anderem die US-Punk-Ikonen Bad Religion. Der Überblick über das hochkarätige Line-Up!

Die dritte Bandwelle für das RiP-Line Up wurde am Dommerstag bekannt gegeben. Das Zeppelinfeld einheizen will jetzt auch die Band Bad Religion. © Ralf Roedel



Mit 14 Neubestätigungen nimmt das Programm für Rock am Ring und Rock im Park immer schärfere Konturen an. Angeführt wird die dritte Bandwelle von den UK-Indie-Rock-Heroen Alt-J und den US-Punk-Ikonen Bad Religion, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihr wichtigstes Album "Suffer" in voller Länge und ihre größten Hits nur beim Ring und Park spielen werden.

Weitere am 1. März bestätigte Bands sind: PVRIS, Antilopen Gang, Seasick Steve, Nothing More, Andrew W.K., 6ix9ine, Mantar, Don Broco, Thy Art is Murder, Scarlxrd, Giant Rooks und The Night Game.

Mit den Foo Fighters, Muse, Thirty Seconds To Mars und Gorillaz stehen die vier Headliner seit längerem fest.

Bisher gehörten zum Angebot unter anderem: Rise Against, Casper, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold, Stone Sour, A Perfect Circle, Parkway Drive, Bilderbuch, Good Charlotte, Milky Chance, Kaleo, Bullet For My Valentine, Trailerpark, RAF Camora, Kettcar, Jimmy Eat World, Hollywood Undead, Enter Shikari, Body Count Feat. Ice-T, Black Stone Cherry, Walking On Cars, Ufo361 und Asking Alexandria,Snow Patrol, Chase & Status, Kreator, Jonathan Davis, Beth Ditto, Alexisonfire, Shinedown, Babymetal, The Bloody Beetroots, Bausa, The Neighbourhood, Taking Back Sunday, Thursday, Vitalic, Baroness, Heisskalt, Milliarden.

