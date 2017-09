Am Samstagabend feierten die Rolling Stones den Auftakt ihrer "No Filter"-Europatournee in Hamburg. Mit dabei waren 82.000 Zuschauer, die das restlos ausverkaufte Konzert im Stadtpark in vollen Zügen genossen. Die Band überzeugte mit einem umfangreichen Bühnenprogramm, einzigartigem Sound und ein bisschen Humor. © Christophe Gateau