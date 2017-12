"Roswell"-Tour: Marteria-Ufo landet in Nürnberg

Kid Simius heizte den Fans vom Keyboard aus ordentlich ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ufos, Aliens, Übersinnliches: Dass Marteria einen Hang zur Mystik hat, zeigt sich auch in seinem neuesten Album. "Rosswell" heißt es, und ist benannt nach einer US-Kleinstadt, in der in den 40er Jahren angeblich ein Ufo gesichtet wurde. Mit seiner gleichnamigen Tour machte er am Dienstag Halt in der Nürnberger Arena.

Bilderstrecke zum Thema Auf "Roswell"-Tour: Marteria heizt durch die Nürnberger Arena Schweiß, fette Beats und jede Menge gute Rap-Lines hallten am Dienstag durch die Nürnberger Arena. Marteria, der seit Jahren zu den beliebtesten Hip-Hop-Acts des Landes gehört, gab sich in der Noris die Ehre und heizte dem Publikum in der Arena ordentlich ein.



lio