"Roswell"-Tour: Marteria-Ufo landete in Nürnberg

NÜRNBERG - Ufos, Aliens, Übersinnliches: Dass Marteria einen Hang zur Mystik hat, zeigt sich auch in seinem neuesten Album. "Roswell" heißt es, und ist benannt nach einer US-Kleinstadt, in der in den 40er Jahren angeblich ein Ufo gesichtet wurde. Mit seiner gleichnamigen Tour machte er am Dienstag Halt in der Nürnberger Arena. Es war ein Fest.

Sitzplätze? Sind für'n Arsch. "Das hier ist ein Materia-Konzert. Regel Nummer eins: Alle stehen auf!", rief der Rapper aus Rostock in die mit über 6000 Zuschauern gut gefüllte, aber nicht ausverkaufte Arena. Und das Publikum gehorchte, natürlich gehorchte es. Immerhin stand da auf der Bühne Materia, der sich spätestens mit "Roswell" zu einem echten Massenphänomen gemausert hat. Es sei ihm gegönnt.

Die Geschichte des Marten Laciny ist schon hundertfach erzählt worden: Fußballer war er, kickte für den DFB und Hansa Rostock, später lief er als Model über Laufstege in New York - seine größte Leidenschaft war aber immer der HipHop. Seinen ersten echten Auftritt außerhalb von Rostock habe er damals in Nürnberg gehabt, erinnert sich der heute 35-Jährige. 39 Zuschauer kamen damals zum Fat Friday in den Hirsch.

Heute ist das anders. Vom ersten brachialen Beat an wippen, singen, springen die Zuschauer mit. 28 Songs schmettert ihnen der Rostocker über zwei Stunden lang entgegen, bis auf wenige Ausnahmen ("Gleich kommt Louis") sind sie alle laut und progressiv.

Marterias Texte sind in angenehmer Abwechslung autobiografisch ("Endboss"), tanzbar und eingängig ("Scotty beam mich hoch"), aber teilweise auch politisch ("Links"). Als Marterias Alter Ego Marsimoto die Bühne betritt, wabert nicht nur sofort der Geruch von grünem Samt durch die Arena: Im noch unveröffentlichten Song "Chicken Terror" fragt der Rapper mit Huhn-Maske auf dem Kopf, warum ein Massenmörder auf dem Trikot von Werder Bremen werben dürfe.

Des Rappers eigentliche Botschaft ist aber eine andere: Ich bin einer von euch. Immer wieder bedankt sich Materia "bei allen Franken, die heute gekommen sind", er wünscht dem Club den Aufstieg, nimmt oben ohne ein Bad in der Menge und holt sich zum großen Finale den kleinen Veit auf die Bühne. Gott sei Dank trägt der Ohrenschützer. "Große Liebe Nürnberg", ruft Marteria zum Abschluss. Bevor er das Mikro wegschmeißt.

