Roth ist die Stadt des Blues

Checkpoint Kultur: Steffen Radlmaiers persönliche Tipps für diese Woche - vor 1 Stunde

Diese Woche gibt’s für Freunde der schwarzen Musik nur ein Ziel: Die 27. Rother Bluestage. Die ganz Harten nehmen dafür gleich eine Woche Urlaub, denn das Angebot ist üppig. Leider ist das Konzert des Funk-Altmeisters Maceo Parker schon ausverkauft, aber auch das restliche Programm bietet Highlights und Geheimtipps in Kneipen und in der Kulturfabrik. Zum Beispiel dürfte sich das Konzert der Blues-Rock-Lady Sari Schorr besonders lohnen (Dienstag, 20. März, 20 Uhr, in der Kulturfabrik). Am Tag darauf heizt dort die französische Funk-Band "Electro Deluxe" ein. Nicht zu vergessen die altgediente, aber jung gebliebene britische Rhythm´n´Blues-Band "Savoy Brown" mit dem Gitarristen Kim Simmons am Freitag. A Capella geht das Festival dann am Sonntag in der Rother Kulturfabrik mit dem New Yorker Vokal-Ensemble "Naturally 7" zu Ende.

Mal wieder Lust auf Theater? Empfehlenswert ist Ödön von Horvaths bittere Komödie "Kasimir und Karoline", die am Dienstag, 20. März, wieder auf dem Spielplan des Nürnberger Staatstheaters steht. Ein Stück über die Angst vor dem sozialen Abstieg und die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Gastregisseur Georg Schmiedleitner inszeniert den modernen Klassiker als Endzeit-Jahrmarkt. Das Leben ist eine Achterbahn und die Liebe gibt’s nicht an der Glücksbude. Stefan Willi Wang und Josephine Köhler spielen das unglückliche Liebespaar mit anrührender Verzweiflung. "Kasimir und Karoline" als packendes, ganz aktuelles Stück über die Brüchigkeit moderner Beziehungen, in einer Zeit, in der jeder das Beste für sich herausholen will.

Der 700-Seelen-Ort Sandersdorf im Altmühltal ist die Heimat der Band Pam Pam Ida, die gerade als Geheimtipp der bayerischen Popmusik gehandelt wird. "Optimist" heißt das pfiffige Debütalbum, das in großer Besetzung mit dem Silberfischorchester aufgenommen wurde. Der Kopf des Musik-Projekts ist der Sänger, Songschreiber und Multi-Instrumentalist Andreas Eckert. Musikalisch liegen die gut gelaunten Dialekt-Songs irgendwo zwischen Haindling, LaBrassBanda und Werner Schmidbauer. Live kann man die originelle Truppe am Samstag, 24. März, 20 Uhr, in den Ansbacher Kammerspielen erleben. Viel Spaß!