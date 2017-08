Sängerin verletzt: Regie-Assistent springt als Brünnhilde ein

Die Sängerin der Brünnhilde in der Oper "Götterdämmerung" bei den Bayreuther Festspielen, Catherine Foster verletzte sich am Ende des ersten Aufzugs am Fuß. Sie konnte nicht mehr auf der Bühne spielen und wurde von Rosar gedoubelt. Er agierte auf der Bühne, während Foster von der Seite aus die Partie sang.