Santiano begeisterten das Publikum in der Nürnberger Arena

Norddeutsche Seemanns-Band war erneut zu Gast in der Frankenmetropole - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - "Ihr seid verdammt, die Nacht mit uns zu teilen!" Mit der ihm eigenen Mischung aus Ironie und Pathos eröffnet Santiano-Frontmann Björn Both den Abend in der Arena Nürnberger Versicherung.

Bilderstrecke zum Thema Ihre Heimat ist die See: Santiano in der Nürnberger Arena Die fünf Herren von Santiano zelebrierten am Donnerstagabend in der fast ausverkauften Arena Nürnberger Versicherung Shanty Rock und begeisterten die Zuschauer mit Songs aus ihrem aktuellen Album "Im Auge des Sturms".



Die Fans hält es schon nach wenigen Songs nicht mehr auf den Sitzen. Sie können es locker verschmerzen, dass die Band das Lied "Santiano" erst im Zugabenteil spielt. Jener Song hat der gleichnamigen Gruppe vor sechs Jahren den Durchbruch beschert und den Beginn einer Erfolgsgeschichte markiert. Immer wieder, sagt Both launig, kämen nun Leute und überreichten der Gruppe Preise. "Wir können das immer noch nicht so ganz begreifen."

Santiano sorgt an diesem Abend unter anderem mit Klassikern wie "Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren", "Whiskey in the Jar" oder ganz am Ende noch "Es gibt nur Wasser" für beste Stimmung im Saal, aber Both schlägt auch nachdenkliche Töne an. Keine Band singe so viel von der Freiheit wie Santiano – aber in Zeiten von Trump und AfD sei dieser zentrale Wert in Gefahr, befürchtet der kahlköpfige Sänger. Ein ernster Moment in dem sehr unterhaltsamen, gut zweistündigen Programm.

Marco Puschner