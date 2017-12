Sarah Connor kommt nach Nürnberg

NÜRNBERG - Die derzeit sehr erfolgreiche Sarah Connor hat sich angesagt: Im Sommer tritt die Sängerin am Nürnberger Flughafen auf.

Kommt im Sommer nach Nürnberg: Sarah Connor. © Jürgen Dennerlohr



Vergangenes Jahr gab’s unter dem Titel "Trailerpark" bereits ein kleines Festival am Airport, dieses Mal stehen zwei Open Airs unterschiedlicher Ausrichtung an. Pop- und Soul-Diva Sarah Connor kommt am 10. August nach Nürnberg. Seit ihrem ersten deutschsprachigen Album "Muttersprache" surft Sarah Connor auf der Erfolgswelle. Teil ihrer Band ist der Erlanger Gitarrist Torsten Goods.

Tags darauf am 11. August steht dann ein absolutes Kontrast-Programm an: Die Dropkick Murphys aus Boston haben sich angesagt und bringen ihre wilde Melange aus irischer Folk-Tradition und heftigen Rock-Klängen mit nach Nürnberg. Unterstützt werden sie von ihren fränkischen Brüdern im Geiste: Fiddler’s Green. Der Vorverkauf für beide Konzerte hat bereits begonnen.

