Schicksalsschlag für "Lindenstraße": Hans Beimer stirbt

Kultserie muss auf eine ihrer bekanntesten Figuren verzichten - vor 1 Stunde

KÖLN - Die "Lindenstraße" ohne Hans Beimer – kaum vorstellbar. Doch künftig müssen die Fans der ARD-Kultserie auf eine der bekanntesten Figuren verzichten: Hans stirbt am Sonntag den Serientod. Darsteller Joachim H. Luger möchte künftig mehr Zeit für anderes haben.

Helga (Marie-Luise Marjan) und Sohn Klaus (Moritz A. Sachs) trauern am Grab von Hans Beimer. © Steven Mahner/dpa



Prominenter Todesfall in der "Lindenstraße": Vater Beimer, eine der bekanntesten Figuren der Kultserie im Ersten, hat am Sonntag (18.50 Uhr) seinen letzten Auftritt. Der Ex-Mann von Helga Beimer soll nach WDR-Angaben den Serientod sterben. Wie, bleibt bis zur Ausstrahlung ein Geheimnis. Zuletzt hatte der an Parkinson erkrankte Hans sich darauf vorbereitet, auf dem Jakobsweg zu wandern.

Im Interview: Joachim H. Lugner spricht über sein Lindenstraßen-Aus

Schauspieler Joachim H. Luger verlässt die "Lindenstraße" auf eigenen Wunsch. Dies sei kein leichter Entschluss gewesen, aber er wolle künftig mehr Zeit für seine Familie und das Theaterspielen haben, hatte der 74-Jährige im Vorfeld gesagt. Luger war seit der ersten Folge Ende 1985 dabei und gehört zu den prägenden Gesichtern der Serie. Die 1685. Folge mit dem Titel "Die Ruhe nach dem Sturm" soll nun seine letzte sein.

