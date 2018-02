Jetzt wird wieder nach Herzenslust gefochten und geritten, geliebt, gelitten und gelebt: Die Musical-Company Nürnberg hat am Wochenende "Die drei Musketiere" in der Musicalfassung von George Stiles in der Röthenbacher Karl-Diehl-Halle auf die Bühne gebracht. Ein packendes Mantel-und-Degen-Stück mit kinoreifen Charakteren und viel Tempo. © Hans von Draminski