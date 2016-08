Selena Gomez sagt Tournee ab

Popsternchen leidet an seltener Krankheit - vor 2 Stunden

LOS ANGELES/MÜNCHEN - US-Popstar Selena Gomez (24) hat wegen psychischer Probleme eine Auszeit genommen und ihre Europa-Tournee abgesagt. Betroffen ist unter anderem dsa Konzert am 28. Oktober in München, wie der Veranstalter mitteilte.

Will sich um ihre Gesundheit kümmern und nimmt eine Auszeit: Selena Gomez © dpa



Will sich um ihre Gesundheit kümmern und nimmt eine Auszeit: Selena Gomez Foto: dpa



Ersatztermine für Konzerte der „Revival Tour“ sind derzeit nicht in Planung. Bereits erworbene Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Zuvor hatte Gomez erklärt, sich für eine Weile aus dem öffentlichen Leben zurückziehen zu wollen. Sie leide an Panikattacken und Depressionen, so die Sängerin und Schauspielerin in einer Mitteilung, aus der mehrere US-Medien zitierten.

Vor knapp einem Jahr hatte sie in einem Interview gesagt, sie sei an der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes erkrankt. „Ich möchte mit auf meine Gesundheit konzentrieren“, teilte sie laut Veranstalter mit. Angststörungen und Depression seien Nebeneffekte der Erkrankung. „Ich hoffe, anderen damit Mut zu machen, sich zu offenbaren.“