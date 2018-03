"Sharknado": Trash-Feuerwerk bekommt sechsten Teil

Noch blutiger: Macher setzen diesmal auf Nazis und Dinos - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Hai-Alarm auf der ganzen Welt: Seit 2013 suchen in der Trash-Reihe des Senders Syfy die "Sharknados" die Menschheit heim. Im sechsten - und letzten - Teil geben die Macher jetzt noch einmal alles. Spoiler: Nazis und Dinos sind gesetzt.

"Sharknados" sind Tornados, die Haie durch die Luft wirbeln. Das Grundkonzept der erfolgreichen Trash-Reihe ist ebenso simpel wie unlogisch - und dennoch erscheint schon bald der sechste Teil. © Screenshot



Haiattacken in Kalifornien. So weit, so gut, das ist für den Staat am Meer im Grunde nichts Ungewöhnliches. Dass diese Haie die Menschheit allerdings aus der Luft aus bedrohen, schon. Denn ein Wirbelsturm reißt eine große Menge lebendiger Haie mit sich und lässt sie über Los Angeles herab regnen. Dabei töten und verstümmeln die Meerestiere zahlreiche Menschen.

Der erste Teil der Trash-Reihe "Sharknado" wurde ein Überraschungserfolg bei sämtlichen Fans der übertriebenen Handlungen und schlechten Effekte. Ein guter Grund für die Filmemacher, noch eins drauf zu legen. Und dann noch eins, und noch eins, und inzwischen wirbeln die Haie schon in fünf Filmen durch die Luft und zerfleischen Menschen. Über fünf Filmen hinweg lassen sich die Gejagten immer noch kühnere und noch unrealistischere Methoden einfallen, die Killerfische wieder loszuwerden.

Doch es wird noch besser. Noch blutiger, noch fischiger und noch trashiger. Denn jetzt bringt die Filmfirma The Asylum zusammen mit dem Sender Syfy bereits den sechsten Teil der Reihe heraus. Nachdem die Haie inzwischen auch in New York, Washington, London, Ägypten und sogar im mystischen Stonehenge eingefallen sind, verbreiten sich im neusten Teil die berüchtigten "Sharknados" immer weiter über den Globus.

Der sechste Part bringt allerdings auch eine schlechte Nachricht für alle "Sharknado"-Fans: Wenn er fertiggestellt ist, dann wurden endgültig genug Körperteile in Haifischmägen gefunden, es wurden genug waghalsige Rettungsmissionen vorgenommen und genug Menschen von herabstürzenden Raubfischen zermantscht. "Shardnado 6" wird definitiv der letzte Teil der Reihe – und mit den angekündigten Dinos, Zeitreisen und Nazis vermutlich auch der abgedrehteste.

mch