Silvestival: Mit 28 Kunst-Knallern ins neue Jahr

Festival zum Jahreswechsel wartet mit Musik, Artistischem und Aktionskunst auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zack, steht das neue Jahr schon wieder vor der Türe - und damit auch die große Frage, wohin für die Sause mit dem besonderen Tusch: Zum fünften Mal bietet die Stadt Nürnberg in der Silvesternacht einen geschmeidigen, kulturgespickten Jahreswechsel mit Theater, Tanz und viel Musik an.

Mit sanften Klängen ins neue Jahr: Die Indie-Band "A Tale Of Golden Keys" aus der Nahe der Stadt Roth lässt 2017 im Adina Apartment Hotel (Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 1-7) mit Melodien á la Coldplay enden. © Fotos: Tobias Schrenk



Der Jahreswechsel ist traditionell ein schwieriger Tag, weil bedeutungsvoll oder zumindest bedeutungsvoll aufgeladen. Leise ruft das Sofa, aber irgendwie will man ja schon was machen: Gesellig soll es sein, am besten in Kombination mit gutem Essen und schöner, nicht zu schwerer Kultur.

Da bietet das "Silvestival" eine nachgerade perfekte Lösung – und sich selbst als quasi eierlegende Wollmilchsau in Sachen "Freizeitgestaltung zum Jahresendspurt" an. "20 Acts, 10 Bühnen, 0 Böller" prangt es einem auf dem bunten Programmflyer entgegen, wobei die Spielorte seit Drucklegung auf zwölf (mit 15 Bühnen) und die Zahl der auftretenden Künstler auf 28 angewachsen ist. Ist ja ein dynamisches Ding, so ein Festival, das "ein Feuerwerk aus Musik und Neuem Zirkus" werden soll.

Zeit zum Luftschnappen

Wieder erstreckt sich das "Silvestival" über die ganze Nürnberger Altstadt. Bespielt werden unter anderem das alte Komm (inzwischen Künstlerhaus), die Katharinenruine, der Klarissenplatz und der Aufseß-Saal im Germanischen Nationalmuseum. Sämtliche Spielstätten, an denen etwas passiert, sind fußläufig zu erreichen, man darf und soll also munter flanieren in dieser Silvesternacht. Das Programm des 5. "Silvestivals" kann sich sehen lassen: Musikalisch geht es querbeet von Händel bis Hip-Hop, von Klassik über Jazz hin zu Pop, Rock und Weltmusik.

Bis auf einige wohl gewählte Gäste von auswärts sind ausschließlich Künstler aus der lebendigen nordbayerischen Musikszene geladen, darunter Kabarettistin Lizzy Aumeier mit ihrem Kammerorchester "Die weißen Lilien", der Saxofonist und Klarinettist Norbert Nagel und der Schlagzeuger Wolfgang Haffner, der gemeinsame Sache mit dem katalanischen Rumba- und Reggae-Quintett Antena Libre macht und für den sonnigen Start ins Jahr 2018 sorgt. Aus der Schar der Bands wurden die Nürnberger Musketier-Rocker D’Artagnan, Dirk Hess und sein Hot Klub (New Orleans Sound & Funk), Rebecca Trescher mit dem Ensemble "11" (Jazz goes Symphonie), die Oberpfälzer Ska-Punks eSKAlation und die schwer melancholischen Indie-Popper A Tale Of Golden Keys verpflichtet.

6000 "Silvestival"-Karten im Verkauf

Zu Livemusik gesellen sich unter dem Stichwort "Neuer Zirkus" ausgewählte Einlagen aus den Bereichen Tanz, Theater, Magie und Clownerei, unter anderem mit dem "Cirque Garuda" aus Prag ("eine Traumwelt aus Projektion, Tanz und Artistik"), dem Fußtheater von Anne Klinge aus Betzenstein, die auch im britischen Fernsehen für viel Furore sorgte (wir berichteten) sowie dem preisgekrönten Wallclown, der in seinen Videospielereien mal eben die Schwerkraft aufhebt. "In einer Welt fragmentarischer Wahrnehmung tut es gut, den Blick ab und an über den eigenen Tellerrand zu heben", erklärt Andreas Radlmaier vom zuständigen Projektbüro der Stadt die Bandbreite der teilnehmenden Künstler. 6000 "Silvestival"-Karten sind in den Verkauf gegangen, die Spielstätten sind für insgesamt 8000 Zuschauer ausgelegt.

Mit dem Puffer von 2000 Plätzen hoffen die Veranstalter, dass jeder Besucher tatsächlich das sehen kann, was er möchte und dass es möglichst selten "Einlassstopp" heißt. Damit man möglichst viel erleben kann, spielen die teilnehmenden Künstler vor Mitternacht mehrmals das selbe Set, sprich: Mini-Programm. Die Ticketpreise liegen bei 32 Euro im Vorverkauf und 39 Euro an der Abendkasse, der ermäßigte Preis bei 16 beziehungsweise 24 Euro. Das Mitternachtsticket ist ab 15 Euro zu haben. Spielerisch kann man die letzte Nacht des Jahres im Pellerhaus verbringen, dort öffnet ab 21 Uhr das "Deutsche Spielearchiv Nürnberg" seine Pforten und sein Archiv.

Und wer keine Lust auf Kultur und Interaktion hat oder einfach nur gucken möchte, für den steht exklusiv die Dachterrasse des Scharrer-Gymnasiums offen. Von dort lässt es sich prima in den von Böllern verrauchten Winterhimmel und über die Dächer der nächtlichen Stadt gucken – denn beim Silvestival gibt es das Feuerwerk nur musikalisch und artistisch.

Das Silvestival in Nürnberg am Sonntag, 31. Dezember, beginnt um 21 Uhr und endet gegen 4 Uhr morgens.

STEFAN GNAD UND ANDREA MUNKERT