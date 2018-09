"Sissi" bleibt unvergessen: Arte-Doku über Romy Schneider

Erinnerungen an eine der wenigen deutschen Film-Ikonen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am 23. September wäre Romy Schneider 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt Arte am 16. und 17. September eine kleine Filmreihe. Höhepunkt ist die Dokumentation "Ein Abend mit Romy" über ein legendäres Treffen von Alice Schwarzer mit der 1982 gestorbenen Schauspielerin.

Unvergessen: Die österreichische Schauspielerin Romy Schneider wäre am 23. September 80 Jahre alt geworden. © Gerhard Rauchwetter



Unvergessen: Die österreichische Schauspielerin Romy Schneider wäre am 23. September 80 Jahre alt geworden. Foto: Gerhard Rauchwetter



Sie war einer der wenigen internationalen Filmstars, die das deutsche Kino hervorgebracht hat: die unvergessene Romy Schneider, die 1982 im Alter von nur 43 Jahren starb. Sorgte die blutjunge Romy in den 50ern in Deutschland mit den "Sissi"-Filmen für Furore, so machte sie später in ihrer Wahlheimat Frankreich als Charakterdarstellerin eine steile Karriere. Der glamouröse Star mit dem oft unglücklichen Privatleben wurde zum Mythos, doch der Person kamen nur wenige Menschen nahe.

Zu ihnen zählt die Feministin Alice Schwarzer, die Romy Schneider 1976 in Köln für ein legendäres Interview traf, das eine ganze Nacht dauerte und in dem sich die Filmdiva vorbehaltlos öffnete, über ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen sprach. Die Tonbänder, mit denen Schwarzer das intensive Gespräch aufzeichnete, stellte sie 40 Jahre später dem französischen Regisseur Patrick Jeudy zur Verfügung, der die Aufnahmen für eine Dokumentation nutzte: "Ein Abend mit Romy" ist am Sonntag, 16. September (22 Uhr), auf Arte zu sehen.

Bilderstrecke zum Thema Unvergessene Legende: So verlief die Karriere der Romy Schneider Romy Schneider, 1938 in Wien geboren, 1982 in Paris gestorben, wurde nur 43 Jahre alt. Seither rankt sich ein Mythos um ihr Leben, ihre Arbeiten, ihren Tod. Wir erinnern mit einem Streifzug in Bildern an einige Stationen der unvergessenen Kino-Ikone, die zeitlebens mit ihrem Image als Kaiserin "Sissi" haderte, 1958 nach Paris ging und dort mit Filmen wie "Die Dinge des Lebens", "Das Mädchen und der Kommissar" und vielen anderen Welterfolge feierte.



Jeudys Film von 2017 wird zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt und sorgte vor kurzem mit Romy Schneiders darin enthaltener Aussage für Schlagzeilen. Ihre Mutter Magda Schneider habe ein Liebesverhältnis mit Adolf Hitler gehabt – was Alice Schwarzer "eher für unwahrscheinlich" hält, wie sie sagt. Als gesichert gilt aber, dass der Ufa-Star Magda Schneider den Diktator gut kannte und die Kariere ihrer 1938 geborenen Tochter nach dem Zweiten Weltkrieg energisch vorantrieb: Als Kaiserin "Sissi" wurde die 17-Jährige ein Star des deutschen Nachkriegskinos.

Schon bald hatte Romy Schneider aber genug vom zuckersüßen Sissi-Image und folgte ihrem Geliebten Alain Delon nach Frankreich, wo sie nach Anlaufschwierigkeiten und einer zwischenzeitlichen Rückkehr nach Deutschland zu einer international beachteten Schauspielerin avancierte, die mit Regisseuren wie Claude Sautet und Luchino Visconti arbeitete und großartige Filme wie "Der Swimmingpool" oder "Die Dinge des Lebens" drehte.

"Extrem zerissener Mensch"

Auf den Tonbändern von 1976 äußert sich Romy Schneider meist auf Französisch über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer ehrgeizigen Mutter und ihren Stiefvater, der sie belästigt haben soll, sowie über ihren Hass auf die Klatschpresse und ihr Vorbild Simone Signoret. Zur Sprache kommen Romys große Liebe Alain Delon, ihre frühe Rolle als kindliche Sissi, ihre späteren Filmauftritte als geheimnisvolle Femme Fatale und ihr Engagement als Feministin – ein Punkt, der die "Emma"-Gründerin Schwarzer natürlich besonders interessierte.

"Sie war ein extrem zerrissener Mensch", sagt Schwarzer in der Dokumentation. Regisseur Jeudy illustriert die Tondokumente geschickt mit Schnipseln aus Filmen und Szenen von anderen Auftritten Romy Schneiders. Dabei greift er unter anderem auf die faszinierend-verstörenden Bilder aus Henri-George Clouzots unvollendetem Meisterwerk "L’Enfer" von 1964 zurück, das nie ins Kino kam und in dem die Schauspielerin aus ganz ungewohnten Perspektiven zu sehen war.

Arte zeigt außerdem drei Spielfilme mit Romy Schneider: "César und Rosalie" (16.9., 20.15 Uhr), "Eine einfache Geschichte" (17.9., 20.15 Uhr) und "Gruppenbild mit Dame" (17.9., 22.15 Uhr).

Das Bayerische Fernsehen sendet am 19. September (22.45 Uhr) Hans Jürgen Syberbergs Dokumentation "Romy – Porträt eines Gesichts" von 1966.

Martin Weber