So global klingt die Musik aus dem Freistaat

Von Balkan-Beat bis Volxmusik: In Nürnberg geht der "Creole Bayern"-Wettbewerb über die Bühne - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Zum fünften Mal findet am Samstag, 25. Februar, in Nürnberg der Wettbewerb „Creole – Globale Musik aus Bayern“ statt. Die Sieger nehmen beim „Creole“-Bundesfestival teil und gewinnen außerdem einen Auftritt beim Bardentrefen.

Mit dabei beim Wettbewerb: Das Frank Wuppinger Arkestra aus Nürnberg. © Ludwig Olah



Mit dabei beim Wettbewerb: Das Frank Wuppinger Arkestra aus Nürnberg. Foto: Ludwig Olah



25 bayerische Bands haben sich beworben, sechs davon werden am 25. Februar im Künstlerhaus spielen. Anschließend wählt die Wettbewerbsjury zwei Bands aus, die zum „creole“-Bundesfestival im November fahren dürfen, das in Hannover stattfindet. Gleichzeitig gewinnen sie Auftritte beim diesjährigen Bardentreffen im Juli. Und noch dazu vergeben die Besucher einen Publikumspreis, den die Nürnberger Nachrichten stiften.

Der Wettbewerb soll aber nicht nur die Weltmusik-Szene fördern, sondern auch die musikalische und kulturelle Vielfalt zeigen, die Nürnberg zu bieten hat – auch im Rahmen der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025.

Den Auftakt bei „Creole“ macht das „Metropolski Cirkus Orkestar“. Sie kündigen Balkansound an, den sie mit ungewöhnlichen Instrumenten umsetzen – darunter eine Kistentrommel und „vielerlei Gerassel“. Es geht ruhiger weiter mit Gayané Sureni & Hadi Alizadeh, die mit Gesang und Trommel in armenisch-kurdische Klangwelten entführen möchten.

Nach Südamerika entführen „AnnaLu & Shavez“, die ihren Stil – World Music passt dafür laut dem Duo am besten – auf ihren Reisen durch verschiedene Länder entwickelt haben.Das Würzburger Quintett „Maik Mondial“ nimmt das Publikum wieder mit in den Osten: Balkan-Beat und Gypsy-Speed-Fusion kündigt die Gruppe an. Völkerkommunikation tanzbar zu machen lautet die Mission der musikalischen Grenzgänger.

Bodenständig wird es dann mit „Oansno“: Die vier Münchener singen nicht nur von bayerischer Bierseligkeit, sondern wollen mit Tuba, Akkordeon, Trompete und Schlagzeug tanzbare Beats erzeugen. Sie selbst ordnen sich der „Volxmusik“ zu. Den Abschluss des Wettbewerbs bildet das Nürnberger „Frank Wuppinger Arkestra“ mit einem Stil, den sie „Crossover-World-Jazz-Balkan“ nennen; seit über zwölf Jahren ist die Gruppe schon im In- und Ausland mit ihrer Mischung zwischen Balkan, Jazz und europäischer Folklore unterwegs.

25. Februar im Künstlerhaus, Königstraße 93, 19.30 Uhr. Abonnenten mit ZAC-Karte erhalten 20 Prozent Rabatt in den Geschäftsstellen der Nürnberger Nachrichten

Florian Kurz