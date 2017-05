So sehen die Pläne des Gostner Hoftheaters aus

Nürnberger Off-Theater baut Jugendtheater-Schiene aus - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Das Gostner Hoftheater ist die bekannteste Off-Bühne in Nürnberg — und fährt mit seinem Konzept von engagierten zeitgenössischen Stücken zwischen Gesellschaftskritik und Komödie erfolgreich in seine 39. Spielzeit.

Die Jugendtheater-Schiene, die die Bühne in Gostenhof seit Jahren ausbaut, hat 2016 mit zum Zuschauerrekord von 26 000 Besuchern bei insgesamt 366 Veranstaltungen beigetragen. Auch in Zukunft will das Theater, das allein drei Jugendclubs für den Bühnen-Nachwuchs anbietet, Produktionen für junges Publikum im Programm haben.

Ab 30. Mai dieses Jahres zeigt das Gostner im Hubertussaal "Wir alle für immer zusammen" von Guus Kuijer, eine Produktion für junges Publikum. In der kommenden Saison wird der Schwerpunkt Jugendtheater sogar noch ausgebaut. © Gostner



Den Auftakt der nächsten Spielzeit macht aber ein "Erwachsenenstück" von Thomas Melle: "Bilder von uns" thematisiert den Missbrauch von Schülern an der Odenwald-Schule und anderswo und ist aufgezogen wie ein Thriller. (Premiere ist am 16. September.) An der Schwelle zum Erwachsensein spielt das Stück "Rabensommer" von Elisabeth Steinkellner, das von einem letzten gemeinsamen Sommer nach dem Abitur handelt. (17. Januar 2018).

Mit scharfem Witz nähert sich die preisgekrönte Autorin Rebecca Kricheldorf dem Thema Sextourismus: "In der Fremde" zeigt Menschen, die in fernen Ländern nach Nähe suchen – und schließlich merken, was sie wirklich lieben (11. April).

Im Jugendbereich baut das "Gostner" seine Kontakte zu anderen Bühnen aus: Mit dem "KULT"-Ensemble des Stadttheaters Fürth wird das Stück "Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute" im Oktober aufgeführt. Mit dem Nürnberger Staatstheater (genauer: Marco Steeger als Regisseur) inszeniert das Gostner "Der Junge mit dem Koffer" von Mike Kenny, eine Geschichte über die Reise in eine neue, fremde Heimat (20. Juni 2018).

Wer Näheres erfahren will, kann beim jährlichen Sommerfest (15. Juli) vorbeischauen.

www.gostner.de

