Netflix serviert im Januar mit "American Crime Story" die am meisten gelobte US-Serie des Jahres 2018, während Amazon im Serienbereich mit "Pastewka" ein deutsches Highlight liefert. Auch mit Blockbustern wie "Guardians of the Galaxy Vol.2", "Get Out" oder "The Wolf of Wall Street" wollen die Streaming-Dienste Abonnenten locken.