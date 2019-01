So wird das Ausstellungsjahr in der Region

NÜRNBERG - Große Namen der Kunstszene und Newcomer, städteumspannende Projekte und kleine Preziosen, Blicke tief in die Kunstgeschichte und in die Kleiderschränke von Ottonormalverbrauchern: Das Ausstellungsjahr in der Region verspricht spannend zu werden.

Grace Weaver (Jahrgang 1989) zählt zu einer jungen Generation von Künstlern, die der figurativen Malerei wieder zu einer stärkeren Präsenz verholfen haben. Die US-Amerikanerin stellt im kommenden Jahr in Erlangen aus. © Foto: Kunstpalais



Der Berg ruft: Das Stadtmuseum Fembo-Haus geht 2019 auf Wanderschaft und feiert mit einer Ausstellung 150 Jahre Deutscher Alpenverein - natürlich mit Blick auf die Sektion Nürnberg (ab 20. September). Da passt es, dass man gegen Ende des Jahres auch Michael Wolgemut, Dürers Lehrer, über die Stadtgrenzen hinaus gewissermaßen auf Wanderschaft schickt (ab 20. Dezember). Sein 500. Todestag wird 2019 zum Anlass für ein Ausstellungsprojekt, das Wolgemuts hohen Stellenwert für die Entwicklung der "altdeutschen" Malerei erstmals angemessen zur Geltung bringen will. Dazu arbeiten bedeutende Institutionen im Rahmen einer großen Kooperation Hand in Hand.

Während im Albrecht-Dürer-Haus die Zeichnungen des Meisters und seiner Mitarbeiter aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg sowie die druckgraphischen Erzeugnisse, allen voran die berühmte Schedelsche Weltchronik, zu sehen sein werden, wird auch das Germanische Nationalmuseum (GNM) die Tafelbilder von der Hand Wolgemuts und seines künstlerischen Umfelds im Kontext zeigen. "Doch mindestens ebenso wichtig sind die Werke, die sich in den Kirchen Nürnbergs und Schwabachs zum Teil noch immer an ihrem originalen Aufstellungsort befinden", erklärt Thomas Schauerte, Leiter des Dürer-Hauses.

Wie forscht ein Museum?

Neben bedeutenden Altären, Tafelbildern und Glasmalereien in St. Lorenz werden auch Werke in St. Sebald, St. Jakob und der Frauenkirche ins rechte Licht gerückt. Dies, so Schauerte, betreffe insbesondere ein Hauptwerk Wolgemuts, den vollständig erhaltenen "Peringsdörfer-Altar" in der Nürnberger Friedenskirche. Zu insgesamt neun Schauplätzen wird der Ausstellungsweg führen, der auch die Schwabacher Martinskirche mit ihren berühmten Altären einschließen soll.

So sah Dürer seinen Lehrer Michael Wolgemut. © Foto: Dirk Messberger



Um Erkenntnisgewinn geht es ganz direkt auch in der großen Sonderausstellung, die das GNM ab 27. Juni zeigt. Es ist die Abschieds-Schau von Generaldirektor Ulrich Großmann, der sich damit in den Ruhestand verabschiedet. Thema ist die Forschung: Welche Fragen stellen sich, wenn ein Objekt neu ins Museum kommt? Wie geht man ihm auf den Grund? Über welche technischen und naturwissenschaftlichen Möglichkeiten verfügen wir heute, um Wissen zu generieren? "Anhand ausgewählter Beispiele, die in den letzten zwei Jahrzehnten Gegenstand von Untersuchungen waren, wird ein Einblick in vergangene und aktuelle Forschungsprojekte gegeben", erklärt GNM-Sprecherin Sonja Mißfeldt das Konzept der Ausstellung.

Ein weiteres Highlight ihres Hauses wird sicherlich die Sonderschau mit Skizzenbüchern von Franz Marc (ab 23. Mai). 1982 konnte das GNM aus dem Nachlass des Künstlers 26 (von insgesamt 32 existierenden) Skizzenbüchern erwerben. Erstmals werden diese fragilen Hefte mit ihren Porträts, Aktzeichnungen, Natur- oder Tierstudien aus den Jahren von 1904 bis 1914 nun ausgestellt.

Wiedereröffnung der Kunsthalle

"Versteckte Schönheit" zeigt auch die Nürnberger Kunsthalle: "Hidden Beauty" nennt sich die Gruppenausstellung, die zur Wiedereröffnung der dann sanierten Kunsthalle ab 29. Juni zu sehen ist. Das benachbarte Kunsthaus startet mit einer Schau von Fanbian Treiber, dem aktuellen Marianne-Defet-Malerei-Stipendiaten ab 14. Februar ins neue Jahr. Ende April wird danach mit der Werkserie "Cloppenburg" ein Blick auf das Frühwerk von Laurenz Berges, einem der wichtigsten zeitgenössischen Fotografen geworfen.

Mit einem Nürnberger Bildhauer startet das Neumarkter Museum Lothar Fischer am 7. Februar ins neue Ausstellungsjahr: Sebastian Kuhn (Jahrgang 1977) fertigt Plastiken aus unterschiedlichen Werkstoffen und fügt ihnen meist Alltagsgegenstände bei. Aus diesen Materialkollisionen entstehen Wandreliefs, Bodenarbeiten, schwebend-allansichtige Kompositionen oder auch raumgreifende Installationen. Weiter geht es in Neumarkt unter dem Titel "Rote Watte" ab 27. Juni mit Druckstöcken und Holzschnitten von Gustav Kluge, ab 24. Oktober werden dann Farbkörper des großartigen Gotthard Graubner (1930–2013) gezeigt.

Das Kunstpalais Erlangen macht 2019 ein ziemlich internationales Programm - unter anderem mit Alona Rodeh aus Israel und Grace Weaver aus den USA, die das Ausstellungsjahr im Kunstpalais gemeinsam mit Gerrit Frohne-Brinkmann beschließt. "Architectures of the Night" nennt Rodeh ihre Ausstellung, die ab 16. März in Erlangen zu sehen ist und sich mit Licht beziehungsweise dessen Abwesenheit befasst. Weaver (Jahrgang 1989) dagegen zählt zu einer jungen Generation von Künstlern, die der figurativen Malerei in den vergangenen Jahren durch sensibles Gespür und stilistische Impulse zu einer neuen Präsenz in der zeitgenössischen Kunst verholfen hat.

Tiefer in die Kunstgeschichte, genauer gesagt in die Romantik, taucht das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg ab: Beleuchtet wird in einer Kabinettausstellung die Künstlerfreundschaft von Ludwig Richter und Julius Schnorr von Carolsfeld (ab 17. März). Das größte Projekt des kommenden Jahres präsentiert die Ostdeutsche Galerie im Herbst: Renée Sintenis, eine der wichtigsten Bildhauerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird dann eine große Retrospektive gewidmet. Eines ihrer Werke kennt jeder: den Berliner Berlinale-Bären.

5. Biennale der Zeichnung

Nicht nur der gute alte Michael Wolgemut lässt die Städte in der Region enger zusammenarbeiten. Offensiv - und mit einem ganz zeitgenössischen Genre - tun sie das auch bei der 5. Biennale der Zeichnung, die bereits am 13. Januar in sieben Ausstellungsinstitutionen in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und Zirndorf startet. Die Kunstgalerie Fürth beispielsweise ist mit dem Werk von Marcel van Eeden dabei. Er zeigt unter anderem eine extra für Fürth geschaffene neue Serie, der die Ausstellung auch ihren Titel verdankt, "Zigmund’s Machine". "Das ist ein unvollständiges Anagramm aus Grundig und Metz, die fiktive Handlung spielt im Fürth der Nachkriegszeit. In den Textfragmenten, die jede Zeichnung begleiten, finden sich verkappte Schopenhauer-Zitate ebenso wie Anspielungen auf die Industriegeschichte Fürths, die mit Rundfunk- und Fernsehtechnik aufs Engste verbunden ist", erklärt Galerie-Leiter Hans-Peter Miksch.

Mit Museums-Neueröffnungen in Weimar und Dessau und zig Ausstellungen wird 2019 landauf, landab das Bauhaus-Jubiläum gefeiert. Auch in Nürnberg: Die Kunstvilla zeigt ab 14. März die Schau "Unsere Künstler am Bauhaus - Bella Ullmann und Rudolf Ortner". Das Neue Museum widmet sich dem Thema ab 21. März mit der Schau "Bauhaus und Spiel".

Womit wir beim Alltag wären und allem, was ihn schöner und leichter macht. Kleiderbügel zum Beispiel. "Aufgehängt und abgehakt" heißt die Sonderschau, die das Nürnberger Museum Industriekultur zur Geschichte des Kleiderbügels ab 21. Februar zeigt. Ab 11. März dann ist der auch von unseren Lesern hochgeschätzte Karikaturist Horst Haitzinger erneut zu Gast im Museum - diesmal mit einer Auswahl von Originalblättern, überwiegend aus der Sammlung seiner Arbeiten für die Tagespresse. Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Den Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten wird es auch 2019 wieder geben. Die große Ausstellung dazu startet am 18. Juli im Kunsthaus.

