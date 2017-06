SPD will "Fränkischen Sommer" umkrempeln

Vorstoß im Bezirkstag: Festival soll sich der Popularmusik öffnen - vor 39 Minuten

ANSBACH - Zoff um den "Fränkischen Sommer": Unter Führung der SPD verlangen sechs von neun Parteien im mittelfränkischen Bezirkstag eine Neuorientierung des seit 2015 nunmehr nur noch alle zwei Jahre stattfindenden Festivals.

Ob die Posaunistin (rechts) auch das Wachstum des Hopfens befördern hilft? Der "Fränkische Sommer" will Hochkultur in den ländlichen Raum bringen... © Frank Boxler



Ob die Posaunistin (rechts) auch das Wachstum des Hopfens befördern hilft? Der "Fränkische Sommer" will Hochkultur in den ländlichen Raum bringen... Foto: Frank Boxler



Mehr regionale Künstler, mehr junge Musiker, eine Verbreiterung der Sparten und eine vertiefte Zusammenarbeit mit fränkischen Institutionen wie die Musikhochschule Nürnberg oder die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl. Das ist kurz gefasst auf den Punkt gebracht, was sich SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, Freie Wähler, "Die Franken" und Piratenpartei für den "Fränkischen Sommer" wünschen. Wohl wissend, dass ein solches Konzept schwer mit dem derzeitigen Intendanten zu machen ist.

Christoph Julian Tölle ist seit 2013 für das bereits im Jahr 2000 grundlegend reformierte Festival verantwortlich. Er hat das Konzept seines Vorgängers Wolfgang Riedelbauch weiterentwickelt, in dem er außergewöhnliche Konzertorte mit hochklassigen Künstlern zusammenführt.

Er kann die neu entflammte Diskussion um die Orientierung des "Fränkischen Sommers" nicht verstehen. "Wir haben derzeit einen Riesenlauf beim Publikum, stehen wirtschaftlich so gut da wie selten und werden für unser Angebot von Zuhörern und Presse gelobt. Da frage ich mich, weshalb man ausgerechnet jetzt keinen Stein auf dem andern lassen will", meint der Dirigent und Musikwissenschaftler.

Hört man sich bei den verschiedenenen Parteien um, so begegnet einem immer wieder ein Argument: "Das Festival ist zu teuer. Mit dem Geld könnten wir andere Dinge sinnvoll unterstützen." Der Bezirk Mittelfranken als Veranstalter stellt jährlich rund 240 000 Euro aus seiner Stiftung "Natur — Kultur — Struktur" zur Verfügung. Das macht rund 40 Prozent des Etats aus. Der Rest setzt sich aus Sponsorengeldern und Kartenverkäufen zusammen.

Unzufrieden ist Horst Krömker, kulturpolitischer Sprecher der SPD Mittelfranken, mit einseitigen Ausrichtung auf Klassik. "In ganz Mittelfranken ist die Zahl Zahl hochkarätiger Musikveranstaltungen so hoch, dass auf die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe nach Art des bisherigen "Fränkischen Sommers" verzichtet werden könnte, ohne das in der Region wesentliche Einbußen an entsprechenden Kulturangeboten entstehen würden."

Das sieht sein CSU-Pendant Herbert Lindörfer völlig anders: "Das Bestreben, Hochkultur nicht nur in den großen Städten, sondern auch im ländlichen Raum zu präsentieren, löst der ,Fränkische Sommer‘ in ganz hervorragender Weise ein. Der Publikumszuspruch ist riesig, das künstlerische Niveau ausgezeichnet. Dieser Vorstoß kommt zu Unzeit."

Wie die Sache ausgeht, ist ungewiss: Die Parteien, die hinter der SPD-Initiative stehen, stellen 15 Bezirksräte. Genauso viel wie die Gegner aus CSU, FDP und ÖDP. Gut möglich, dass wieder einmal die Stimme von Bezirkstagspräsident Richard Bartsch entscheidet. Und der gehört bekanntlich der CSU an...

JENS VOSKAMP