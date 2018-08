Star-Gitarristen in Hersbruck

Beim 19. Internationalen Gitarrenfestival sind bekannte Künstler wie Badi Assad und Giora Feidman zu Gast - vor 55 Minuten

HERSBRUCK - Fans handverlesener Saitenkunst haben sich die Woche zwischen dem 11. und 18. August wohl längst im Kalender angestrichen. Dann geht in Hersbruck zum 19. Mal das Internationale Gitarrenfestival über die Bühne.

Zu den Highlights des Hersbrucker Festivals gehört der Auftritt der brasilianischen Gitarristin und Sängerin Badi Assad. Sie ist eine der wenigen international renommierten Frauen in der von Männern dominierten Musik-Sparte. © Foto: PR



Gypsy Swing und Klassik, Jazz, Crossover und Fingerstyle: Vielfalt wird unter der künstlerischen Leitung des Gitarristen Johannes Tonio Kreusch auch diesmal groß geschrieben. Und man setzt eher auf Bewährtes als auf Überraschungen. Etliche der hochkarätigen Gäste dürften dem treuen Stammpublikum bekannt sein. Sie stehen nicht zum ersten Mal auf einer der Bühnen des Festivals, das mittlerweile zu den bedeutendsten seiner Art gehört.

Da ist etwa die brasilianische Saitenkünstlerin und Sängerin Badi Assad, die gemeinsam mit dem US- Saxophonisten Bobby Watson und dem Trio des Pianisten Cornelius Claudio Kreusch (New York Jazz) das Festival am Samstag, 11. August, in der Geru-Halle eröffnet.

Im Stil von Piazzolla

Auch der Klezmer-Klarinettist Giora Feidman tritt zum wiederholten Mal in Hersbruck auf, womit nebenbei unterstrichen wäre, dass das Festival-Line-up nicht streng auf Instrumente mit sechs Saiten beschränkt ist. Diesmal kommt Feidman mit dem Rastrelli Cello Quartett und bestreitet das Festival-Finale — "Feidman plays Beatles" lautet das Motto am 17. August.

Tango im Stil von Astor Piazzolla steht auf dem Programm, wenn der argentinische Gitarrist Máximo Diego Pujol am 12. August auftritt. Er hat für Festival-Chef Tonio Kreusch und dessen Frau, die Violinistin Doris Orsan, ein Tangowerk geschrieben, das in der Hersbrucker Stadtkirche aufgeführt wird.

Der Flamenco macht in diesem Jahr Pause. Dafür ist wieder Gypsy Swing angesagt. Der wird vom Joscho Stephan Trio präsentiert. Außerdem stehen am 13. August Thomas Fellow und Stephan Bormann auf der Bühne. Als Duo "Hands on Strings" wollen die beiden Meistergitarristen das Publikum mit Jazz und Crossover an klassischer und E-Gitarre begeistern. Tags darauf ist bei der Guitar Gala mit der Kroatin Ana Vidovic auch wieder eine junge (klassische) Musikerin mit von der Partie — in dem von Männern dominierten Saiten-Genre ist das ein seltener Auftritt. Zu den Protagonisten der Gala gehören außerdem die amerikanischen Künstler Scott Tennant und Bill Kanengiser sowie das Duo Siqueira Lima aus Brasilien (14. August).

Neben den Konzerten läuft wie immer das heiß begehrte Seminarprogramm, das mit Workshops und Vorträgen Teilnehmer aus der ganzen Welt anzieht. Für sie ist am 17. August (16 Uhr) ein eigener Konzerttermin im AOK Bildungszentrum reserviert. Und auch das Publikum ist längst nicht auf die Region begrenzt. Mehr als die Hälfte, so schätzen die Veranstalter, kommt inzwischen von außerhalb.

Die Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei den örtlichen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse, das Programm unter www.gitarre-hersbruck.de

BIRGIT NÜCHTERLEIN