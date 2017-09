Stargast beim Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival

NÜRNBERG - Zum Geburtstag kommt ein besonderer Stargast: Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave eröffnet das zehnte Internationale Menschschenrechtsfilmfestival, das vom 27. September bis 4. Oktober in Nürnberg läuft.

Die Oscar-Preisträgerin Vanessa Redgrave wird bei der Eröffnung des Menschenrechtsfilmfestivals ihre erste Regiearbeit "Sea Sorrow" zeigen. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP



Seit 1999 findet das Festival (NIHRFF) alle zwei Jahre statt, es ist das älteste und größte Filmfestival zum Thema Menschrechte in Deutschland. Insgesamt sind diesmal 59 Spiel- und Dokumentarfilme aus aller Welt zu sehen, im Wettbewerb laufen acht Streifen. Oscar-Preisträgerin Vanessa Redgrave, die sich seit langem für die Flüchtlingsthematik interessiert, zeigt ihre erste Regiearbeit "Sea Sorrow" am 27. September bei der Eröffnung des Festivals in der Nürnberger Tafelhalle als Deutschlandpremiere.

Schon einen Tag zuvor trifft sich die 80-jährige Künstlerin und Aktivistin mit Jutta Cordt, der Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, um sich mit ihr über die brisante Lage von Menschen auf der Flucht auszutauschen. Das NIHRFF macht das Thema "Zensur und Film" zu einem Sonderschwerpunkt. Weltweit würden Tausende Menschen verhaftet, weil sie für Meinungsfreiheit kämpften, aktuelles Beispiel sei die Türkei, heißt es in der Mitteilung. Dort trauten sich Vertreter der freien Filmszene nicht mehr, kritische Filme zu machen oder sich frei zu äußern. Zu einem internationalen Podium kommen betroffene Film- und Festivalmacher aus Indien, Malaysia und der Türkei.

"Das Thema Zensur begleitet uns schon in allen 10 Ausgaben des Festivals. Filmschaffende dürfen viel zu oft in ihren Ländern ihre Filme nicht zeigen oder müssen sogar Gefängnis fürchten, wenn sie zu uns nach Nürnberg ausreisen. Wir können und wollen uns nicht wegducken vor dieser schrecklichen Alltagspraxis, die uns ja aus der Türkei derzeit nur zu bekannt ist", erklärt Filmfestival-Leiterin Andrea Kuhn. Besonders stolz sind die Veranstalter darauf, dass erstmals eine eigene DVD-Kollektion mit preisgekrönten Filmen des Festivals erscheint. In Zusammenarbeit mit absolut Medien sind mit "Norte, das Ende der Geschichte" von Lav Diaz, "Der Preis – El Premio" von Paula Markovitch und "Yulas Welt" von Hannah Polak schon die ersten drei Titel erschienen. Zum Abschluss des Festivals gibt es am 4. Oktober in der Tafelhalle ein Konzert mit den "Kasai Allstars" aus dem Kongo.

