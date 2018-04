Stimmung bis unters Dach: David Hasselhoff rockt die Arena

Ikone fuhr zum Auftritt in Nürnberg stilecht im Kitt vor - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Er ist auf der ganzen Welt Kult, sein Song "Looking for Freedom" wurde musikalisch zum Sinnbild des Mauerfalls im Jahre 1989. Am Montag war David Hasselhoff in Nürnberg zu Gast. Dabei wurde die Arena Nürnberg zur Partymeile umfunktioniert.

Seine Musik und Filme wurden weltweit bekannt und zum Erfolg. Mit "Knight Rider" lag ihm ganz Hollywood zu Füßen. Am Montagabend brachte David Hasselhoff die Arena Nürnberg zum Beben.