Sting im Interview: "Ich bin eitel und diszipliniert"

Ex-"The Police"-Sänger spricht über Fitness und den Rock´n´Roll-Zirkus - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Sting, einst Sänger und Bassist bei „The Police“, ist gerade 65 Jahre alt geworden und steht doch mitten im Leben. Am 22. Juli 2017 stellt er es bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg vor. Vier Fragen an den Musiker:

Sting beim Friedensnobelpreis-Konzert im Dezember 2016 in Oslo. © afp



Sting beim Friedensnobelpreis-Konzert im Dezember 2016 in Oslo. Foto: afp



Sting, Sie haben im Moment viel Stress. Um Werbung für das neue Album zu machen, reisen Sie fast täglich in ein anderes Land. Wie locker stecken Sie das weg?

Sting: Das Interview mit Ihnen ist das vorletzte von sieben heute. Ich mache das gern, aber nachher werde ich mich irgendwo hinsetzen, ein Glas Wein trinken und dann nicht sehr spät ins Bett gehen. Beklagen möchte ich mich auf keinen Fall. Ich liebe mein Leben.

Es macht also Spaß, Sting zu sein?

Sting: Oh, es ist fantastisch. Es ist wirklich das Beste, das ich mir vorstellen kann. Ich bin unendlich dankbar.

Sie sind seit 40 Jahren ein Teil des Rock’n’Roll-Zirkus. Wird man da nicht bekloppt als intelligenter Mensch?

Sting: Ich habe mich immer davon ferngehalten, die Klischees auszuleben. Ich bin kein Rock’n’Roll-Star. Ich habe meinen eigenen Weg gefunden in dieser Welt. Ja, es gibt Anlässe, da kann man auch mal den Rockstar rausholen und eine teure Flasche Wein bestellen, aber ich habe mich von Klischees nie beherrschen lassen.

Wie schaffen Sie es, so fit zu sein?

Sting: Ich bin unheimlich eitel und diszipliniert. Ich war Athlet, als ich jung war, und ich bin immer fit geblieben. Ich liebe Sport. Ich schwimme, ich renne, ich mache Yoga und ich spaziere und ich esse keinen Scheiß. Ich trinke auch nicht zu viel Alkohol.

Am 22. Juli 2017 kommt Sting nach Regensburg. Tickets ab 221 Euro bei eventim.

Fragen: STEFFEN RÜTH