Studenten-Truppe bringt "The Wiz" auf die Bühne

Premiere des Musicals ist in der Aula der FAU in der Regebensburger Straße - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Ensemble im Endspurt: Am Donnerstag, 19. April, 19.30 Uhr, hat in der Aula der Universität Erlangen-Nürnberg in der Regensburger Straße 160 das neue Uni-Musical "The Wiz" Premiere: eine temporeiche, witzige, streckenweise wunderbar schrille Version des "Zauberers von Oz". Zuvor wird auf Hochdruck geprobt.

Die Musicaltruppe der Friedrich-Alexander-Universität bei den Proben für ihren neuesten Streich "The Wiz". © Hans von Draminski



"Den Rock tausche ich um, der ist eine Nummer zu klein", kündigt Hauptdarstellerin Eva Maria Miller an. Die 26-jährige Ansbacherin verkörpert Doro, die sich nach einem Tornado im zauberhaften Land Oz wiederfindet und dort Abenteuer auf der Suche nach einem ominösen Zauberer, dem "Wiz", erlebt.

Mit dem bekannten Buch von Lyman Frank Baum, "Der Zauberer von Oz", das 1939 mit Judy Garland verfilmt wurde, hat "The Wiz" über weite Strecken nur wenig zu tun. Wurde diese Show doch von William F. Brown (Skript) und Charlie Smalls (Musik) in den 1970er Jahren als "All Black Musical" neu gefasst — und von Uni-Stammregisseur Peter Kirchner noch einmal grundlegend verändert.

"The Wiz" ist in der Uni-Version eine ebenso schräge wie brüllend komische Revue, die von eingängigen Soul-, Funk- und Disconummern im Motown-Stil, begleitet von einer Live-Band, ebenso lebt wie von flotten Sprüchen und coolen Retro-Kostümen.

Was später nach überbordendem Spaß aussieht, ist mit einer Menge harter Arbeit verbunden: Seit letztem Herbst probt das Ensemble, opfern die rund 50 Mitwirkenden auf und hinter der Bühne manche Freizeitstunde für den "Zauberer". Auch in diesem Jahr besteht der Cast zum überwiegenden Teil aus Lehramtsstudierenden, die sich an der Musikpädagogik der Friedrich-Alexander-Universität, geleitet von Wolfgang Pfeiffer, zu Grund- und Mittelschul-Pädagogen ausbilden lassen.

Idylle: Eva Maria Miller (l.) als Doro, Magdalena Dorner als gute Hexe Glinda. © Foto: Hans von Draminski



Die Mitwirkung im Uni-Musical, das alle zwei Jahre über die Aula-Bühne in der Regensburger Straße geht, soll das Selbstvertrauen stärken und die Fähigkeit fördern, sich vor Publikum — wie es eine Schulklasse ist — "gut zu verkaufen".

Der Lohn: Aufführungen, deren Niveau sich kaum von dem professioneller Produktionen unterscheidet. In den vergangenen Jahren kamen regelmäßig um die 20 000 Zuschauer in die Vorstellungen, die dieses Jahr bis Samstag, 9. Juni, laufen.

Für Eva Maria Miller ist es wohl das letzte Uni-Musical, ihr persönlicher Studienendspurt hat auch begonnen. Das auf der Bühne Gelernte nimmt sie aber mit. Versprochen.

www.uni-musical.de

hvd