Stuttgarter "Tatort": Im Stau ist jeder verdächtig

NÜRNBERG - Pünktlich zum Ferien-Rückreiseverkehr heißt es auch im "Tatort" an diesem Sonntag (20.15 Uhr, ARD): Stau! Die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ermitteln diesmal auf Beifahrersitzen.

Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln diesmal in einem Stau auf der Stuttgarter Weinsteige, hoch über der Stadt. Foto: SWR/Andreas Schäfauer



Was fängt man nur mit solchen Zeugen an? Ein Dreijähriger brabbelt etwas von einem armen Mädchen unten auf der Straße, und eine sehr alte Nachbarin, die von ihrem Fenster aus normalerweise alles mitbekommt, will von einem Unfall nichts gesehen haben. Fakt ist: Eine 14-Jährige liegt mit gebrochenem Halswirbel tot auf der Straße. Der Fahrer ist flüchtig.

Weil aber auf der einzigen Route, die aus dem Wohnviertel führt, Stau wegen Vollsperrung - bedingt durch einen Wasserrohrbruch - herrscht, haben die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) die einzigartige und zeitlich begrenzte Chance, den Täter zu suchen. Nur wie?

Die Konstellation im neuen "Tatort" aus Stuttgart erinnert ein wenig an Thriller, in denen in Flugzeugen, Zügen oder anderen geschlossenen Räumen nach einem Täter, oder besser gesagt, nach der Nadel im Heuhaufen gesucht wird. Sehr spannend, sehr passend fürs Autoland Deutschland und sehr geschickt erzählt, weil prinzipiell jeder verdächtig ist: die entnervte Mutter mit der bockigen Tochter, der gestresste Vater mit dem Kleinkind, der geknechtete Chauffeur, der renitente Rentner, der frustrierte Angestellte, das streitende Ehepaar, die grölenden Junggesellen, der kiffende Krankentransportfahrer, die arrogante Firmenchefin.

Gegen sie alle besteht "Anfangsverdacht wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort". Gebetsmühlenartig wiederholt Lannert den Satz, schiebt sich für Befragungen auf Beifahrersitze - und kommt der Lösung doch partout nicht näher. Der Zuschauer indessen kommt diesen Menschen näher, die Drehbuchautor und Regisseur Dietrich Brüggemann in kurzen Szenen beleuchtet.

Er nutzt die ungewöhnliche "Tatort"- Ausgangslage, um Sozialstudien zu betreiben, wirft Blitzlichter auf die Autoinsassen, auf ihre Leben, Sorgen und Probleme. Unter jedem Dach ein Ach, heißt es. Hier sind es viele "Blech"-Dächer. Und wenn die sich wieder in Bewegung setzen, und man schon fast glaubt, dass es ein "Tatort" ohne Überführung eines Täters wird, kommt dieser verfahrene Fall zum Abschluss. Sehenswert!

Birgit Ruf