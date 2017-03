Suche nach dem Glück

NÜRNBERG - Bizarres Wechselspiel zwischen Komik und Tragik: Sascha Hawemann inszenierte im Nürnberger Staatsschauspiel Gerhart Hauptmanns "Die Ratten".

Schauspielerische Glanzleistung: Julia Bartolome (Mitte) in der Rolle der Jette John, die für sich und ihren Mann (Daniel Scholz, li.) ein Baby gekauft hat. Bei der Premiere von Hauptmanns „Ratten“ gab es Jubel für das Ensemble. © Foto: Bührle



In Gerhard Hauoptamnns Stück steckt Komik und Tragig. Bei seiner Inszenierung für das Nürnberger Schauspielhaus betont Sascha Hawemann vor allem das Klamaukige. Erst im letzten, traurig stillen Teil haben die Nürnberger "Ratten" Größe und nagen auch an unserer (Selbst-)Zufriedenheit: "Allens schwankt" und unter dem Geröll der Ruinen liegen die Leben und Träume der Verlorenen und Vergessenen. Die Zeit ist morsch und in ganz Deutschland knackt es längst bedrohlich. – Jubel gab es bei der Premiere einmal mehr für das Ensemble, für den Regisseur deutliche Buhs.

BERND NOACK