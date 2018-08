Superstar Bryan Adams kommt nach Nürnberg

Adams gilt als einer der faszinierendsten Live-Musiker weltweit

NÜRNBERG - "Everything I Do", "Please Forgive Me", "Summer of 69" und "Have You Ever Really Loved A Woman" sind nur vier der Megahits von Superstar Bryan Adams. Der Kanadier ist in diesem Jahr wieder auf Tour und präsentiert sein "Ultimate" Album auch in Nürnberg.

Rocksänger Bryan Adams rockt am 27. November die ARENA Nürnberger Versicherung. © LiveNationEntertainment



"Everything I do, I do it for you..." Diese beiden Songzeilen kennt in Deutschland vermutlich jeder. Rocksänger Bryan Adams begeisterte damit in den 90ern nicht nur Fans in seinem Heimatland Kanada, sondern berührte auch Menschen weltweit. Die Single war ein Nummer-eins-Hit in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern. Noch dazu wurde sie 1992 als "Bester Song geschrieben speziell für Film oder Fernsehen" mit einem Grammy ausgezeichnet und für einen Oscar als "Bester Song" nominiert.

Adams gilt als einer der faszinierendsten Live-Musiker weltweit und überzeugt bei seinen Auftritten mit Energie, Leichtigkeit, starken Vocals und bester Unterhaltung. Dieses Jahr tourt der 58-Jährige mit seinem aktuellen Album "Ultimate" durch die ganze Welt und stoppt am 27. November auch in der ARENA Nürnberger Versicherung. Er präsentiert aus dem Album zwei neue Singles und alle seine größten Hits. Wer also zu "Everything I do" oder "Summer of 69" schunkeln, abrocken und in Erinnerungen schwelgen möchte, sollte sich den Termin schon einmal vormerken.

