Swag-Alarm im Hirsch! Money Boy kommt nach Nürnberg

Wiener spielt mit Hustensaft Jüngling auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die einen lieben ihn, andere belächeln ihn - und wieder andere finden ihn furchtbar. So oder so: Money Boy hat die deutsche Rapszene in den letzten Jahren definitiv verändert. Manch einer behauptet gar, der Wiener hätte die deutsche Sprache revolutioniert. Im Frühjahr 2018 kommt der Boy nach Nürnberg.

Ohne Money Boy kein "I bims" - das Jugendwort des Jahres 2017 geht auf den Wiener zurück und auch wenn er musikalisch ganz sicher nicht höheren Ansprüchen genügt, die deutsche Sprache hat der Möchtegern-Prollrapper mit Sicherheit verändert. Oder zumindest beeinflusst.

Seitdem der heute 36-Jährige 2010 den Swag aufdrehte, hält sich Money Boy im Gespräch. Er hat sich - so nennt er es selbst - "im Game etabliert" und das ist die mit Abstand größte Leistung des Österreichers. Denn seine Texte sind weder besonders anspruchsvoll, noch trägt der Boy sie wahnsinnig charmant vor - er spielt den Voll-Proll und genau deshalb gibt es Menschen, die ihm nacheifern. I bims.

Für alle Fans ist die folgende Nachricht also eine richtig gute: Am 1. März kommt Money Boy mit seinem Sidekick Hustensaft Jüngling nach Nürnberg, tritt um 22 Uhr im Hirsch auf. Karten gibt es ab 14 Euro.

psz