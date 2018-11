"Sylvies Dessous Models": Völlig aus der Zeit gefallen

NÜRNBERG - "Sylvies Dessous Models" - wo soll man da nur anfangen? Die Sendung auf RTL wirkt völlig aus der Zeit gefallen angesichts des derzeit herrschenden pro-feministischen Zeitgeistes. Das lineare Fernsehen beweist mit dieser Sendung einmal mehr, dass es ausgedient hat. Ein Kommentar von NN-Redakteurin Lisa Hahn.

Sylvie Meis moderiert die RTL-Show "Sylvies Dessous Models". Die Einschaltquoten sind alles andere als gut. Foto: Annette Riedl/dpa



Vor allem Sylvie Meis ist eine Frau aus dem letzten Jahrhundert. Sie gibt die perfekte Barbie - auch wenn sie ihre "Girls" immer wieder zu Natürlichkeit nötigt, ist sie dabei selbst das schlechteste Vorbild. In der letzten Folge müssen beim "Make over" falsche Wimpern und Haare weichen. Das große Heulen bei den Kandidatinnen ist die Folge - klar, das soll Einschaltquoten bringen, ist aber einfach nur eine übergriffige Handlung.

"Sehe ich noch zart und puppenhaft aus?", fragt ein Model verzweifelt als ginge es um Leben und Tod, dabei sollen ihre Haare nur um ein paar Zentimeter gekürzt werden. "Ja", bestätigt die Maskenbildnerin, "und sexy dabei." Die Botschaft lautet: "Lass Dich verbiegen, Du selbst weißt eh nicht, was gut für Dich ist. Ein Nein wird nicht akzeptiert. Du bist nicht Herrin über Deinen Körper, wir respektieren Deine Grenzen nicht." Was transportiert das für eine Botschaft in Zeiten von #metoo?

"Niedlich, sexy und flirty" sollen die Models sein

Übergriffig ist auch die "Challenge", bei der die Models in Dessous verschiedene Bettszenen mit einem männlichen Model drehen sollen. Da werden sämtliche Altherrenfantasien befriedigt, indem die Kandidatinnen in verschiedene Rollen schlüpfen wie die der Domina mit Reitgerte über die unschuldige Braut bis hin zur Lesbe (Sylvie: "Girlpower!"). Dabei ist es für Meis die größte Katastrophe, wenn die Models "zu viel Sex" zeigen - "niedlich, sexy und flirty" sollen sie sein. So lernen die Kandidatinnen und auch junge Zuschauerinnen schon früh, dass die widersprüchlichen Erwartungen der Gesellschaft ans Weibliche unmöglich zu erfüllen sind. Dass die ausgewachsenen Frauen zwischen 20 und 25 dauerhaft als "Girls" oder "Mädchen" bezeichnet werden, macht die Fremdscham noch unerträglicher.

Body Positivity, also Diversität im Körperbild, die vor allem auf Instagram und auch immer mehr in der Werbung zu sehen ist, scheint für Meis ein Fremdwort zu sein. Alle Kandidatinnen entsprechen dem veralteten Idealbild "Victoria's Secret Engel" - und überragen die 1,58 Meter kleine Meis übrigens bei Weitem. So viel wiederum zum Thema Vorbild.

Kritik am Format ist bekannt

All das Elend kennt man bereits von Germanys Next Topmodel (GNTM), aber es ist unfassbar, dass es noch schlimmer geht - obwohl die Kritik am Format bekannt ist, obwohl man weiß, dass GNTM Generationen von Teenagerinnen zu Essstörungen erzieht. Welche sadistischen Fernsehmenschen kommen auf die Idee, eine solche Unheil bringende Sendung noch zu klonen?

Auch der Grund, warum überhaupt ein neues Dessous-Model gesucht wird, gibt zu denken. Sie sei ja nun schon 40 Jahre alt, erklärt Meis - klar, da muss eine Jüngere her. Lautet die Botschaft also: Ältere Frauen sollten nicht mehr in Unterwäsche modeln und können nicht mehr so sexy sein?



Meis wirkt in der Rolle als Model-Mutter lange nicht so authentisch und zufrieden wie Klum. Eher, als ob sie jemand dazu überredet hätte, dass so eine Sendung doch eine tolle Idee sei. Den Titel "Pascha des Monats", den die Zeitschrift Emma Klum bereits verliehen hat, hat sich Meis mit dieser Sendung trotzdem definitiv ebenso verdient.

Allerdings gibt es Hoffnung: Die Einschaltquoten von "Sylvies Dessous Models" sind unterirdisch. Vielleicht ist der Zeitgeist ja immerhin bei den Fernsehzuschauern angekommen.

