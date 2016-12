„Tatort“ erneut verschoben

Jetzt „Polizeiruf“ am Neujahrstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Verwirrung um den „Neujahrs-Tatort“: Zum zweiten Mal wurde er jetzt ausgetauscht.

Szene aus dem "Tatort Sturm", der ursprünglich am Neujahrstag laufen sollte. Derzeit ist der neue Sendetermin noch unklar. © dpa



Szene aus dem "Tatort Sturm", der ursprünglich am Neujahrstag laufen sollte. Derzeit ist der neue Sendetermin noch unklar. Foto: dpa



Zuerst nahm die ARD die Dortmunder Folge „Sturm“ aus dem Programm, weil sie wegen eines islamistischen Terrorakts in der Spielhandlung zu sehr Erinnerungen an den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wecke. Als Ersatz wurde die Folge „Söhne und Väter“ aus Saarbrücken bestimmt, die eigentlich für den 29. Januar terminiert war und nun vorgezogen werden sollte. Doch da spielte der Saarländische Rundfunk nicht mit und lehnte den Termin-Tausch ab. Das heißt: Die ARD tauscht nun zum zweiten Mal ihren Krimi am Neujahrstag aus. Am kommenden Sonntag, 1. Januar, ist jetzt im Ersten (20.15 Uhr) ein Rostocker „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Angst heiligt die Mittel“ zu sehen.

nn/dpa