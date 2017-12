Taubertal-Festival: Broilers und In Flames sind dabei

ROTHENBURG - Das Taubertal-Festival mausert sich - Jahr für Jahr fahren die Macher Bands auf, die Rock im Park durchaus Konkurrenz machen können. Jetzt haben die Veranstalter den zweiten Schub an Künstlern bekannt gegeben.

Sammy Amara von den "Broilers" wird auch auf dem Taubertal wieder die Gitarre schwingen. © Ralf Rödel



Den Termin werden sich die Fans bereits dick im Kalender notiert haben: Vom 9. bis 12. August 2018 findet das nächste Taubertal-Festival statt. So langsam wird das musikalische Feld komplett. Wie die Verantwortlichen am Donnerstag bekannt gaben, werden auch die Broilers, In Flames, Gogol Bordello, Faber, The Baboon Show, Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi und die Hilltop Hoods am Start sein.

Beatsteaks heizen ebenfalls ein

Zuvor wurde bereits bekannt, dass unter anderem die Beatsteaks, Cypress Hill, Kraftklub, Marteria, Hot Water Music, Silverstein, The Menzingers, SWMRS, Creeper und Swiss Und Die Anderen den Fans bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen zusätzlich einheizen werden.

Wer sich die Zeit bis dahin ebenfalls musikalisch vertreiben will: Bereits vom 8. bis 10. Dezember findet das Bergfestival 2017 statt, eine weitere Veranstaltung der Taubertal-Macher. Infos gibt es hier.

