Taubertal-Festival: Nur noch 2000 Tickets verfügbar

Sechs weitere Bands haben ihre Zusage bestätigt - vor 43 Minuten

ROTHENBURG O.D TAUBER - Während der Sommer noch auf sich warten lässt, füllt sich das Line-up der bevorstehenden Festivals immer weiter. Für die Rock-Party im Taubertal haben sich nun weitere Acts angekündigt. Auch 2000 Tickets gibt es noch.

Das Line-up vom Taubertal-Festival füllt sich weiter - wer noch kein Ticket hat, sollte sich aber beeilen, denn es sind nur noch wenige Tickets erhältlich. © www.facebook.com/zealandardor / Henry Schulz



Das Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber nähert sich mit riesigen Schritten: Vom 9. bis 12. August werden wieder viele musikalische Top-Acts in die Saiten hauen - darunter In Flames, Gogol Bordello oder die Beatsteaks.

Die Veranstalter haben nun bekanntgegeben, dass am heutigen Dienstag das letzte Kontingent an Tickets in den Verkauf gegangen ist. Knapp 2000 Eintrittskarten sind noch übrig, weshalb Festival-Fans, die noch kein Ticket haben, schleunigst zugreifen sollten.

Als wäre das aktuelle Band-Programm nicht schon gut genug, haben jetzt auch noch sechs weitere Acts ihre Teilnahme bestätigt: Editors, Joris, Idles, INVSN, Drangsal und Zeal & Order.

Tickets für das Taubertal-Festival gibt es hier.

mc