Thea Dorn über das "Literarische Quartett"

NÜRNBERG - Thea Dorn ist die Neue im "Literarischen Quartett": Ab 3. März (23 Uhr im ZDF) ersetzt sie Maxim Biller. Mit Volker Weidermann und Christine Westermann sowie Gast Elke Schmitter diskutiert Dorn über Neuerscheinungen. Wir sprachen mit ihr.

Thea Dorn ist die Neue im „Literarischen Quartett": Die Schriftstellerin ersetzt Maxim Biller in der Runde. Mit Volker Weidermann und Christine Westermann sowie Gast Elke Schmitter diskutiert Dorn über Neuerscheinungen. Als Schriftstellerin machte sich die 46-Jährige unter anderem mit dem Krimi „Die Hirnkönigin" und der Vorlage zum Filmdrama „Männertreu" einen Namen. Ihr Stück „Marleni" wurde lange auch in Nürnberg gespielt.



Frau Dorn, Sie gehören ab sofort zum Kritikerensemble von "Das Literarische Quartett". Was reizt Sie an der Sendung?

Thea Dorn: Am "Literarischen Quartett" hat mir schon immer gefallen, dass es ein äußerst puristisches Konzept hat: Vier Bücher und vier Menschen, die mit all ihrer Leidenschaft und ihrem Witz für diese Bücher streiten, sonst nichts. Keine Einspieler, kein anderer Fernseh-Schnickschnack, herrlich! In seiner Archaik hat das fast etwas von einem Ritterturnier.

Haben Sie das "Literarische Quartett" schon immer verfolgt?

Dorn: Nicht regelmäßig. Abgesehen von amerikanischen, israelischen, britischen, französischen, dänischen oder österreichischen Serien schaue ich insgesamt wenig bis gar kein Fernsehen.

Was kann man an der Sendung verbessern?

Dorn: So wie der Purismus die große Chance dieser Sendung ist, birgt er auch ihre größte Gefahr: Wenn die Bücher nicht gut ausgewählt sind, sprich: Wenn es sich um Bücher handelt, die mehrheitlich zu lauen bis ratlosen Reaktionen verleiten, hat man ein Problem. Wenn es nicht gelingt, das Buch, für das man sich stark machen will, so zu präsentieren, dass der Zuschauer versteht, warum einen dieses Buch so begeistert, hat man das nächste Problem.

Welche Rolle wollen Sie in der Runde spielen?

Dorn: Ich glaube nicht, dass es in dieser Sendung darum gehen kann, eine Rolle zu spielen. Im Gegenteil: Die Sendung lebt davon, dass alle vier Mitstreiter möglichst unverstellt auftreten. Im "Literarischen Quartett" wird also dieselbe Thea Dorn sitzen, die sonst auf öffentlichen Podien sitzt: begeisterungsfähig und wenn’s sein muss auch mal streng, aber immer darum bemüht, fair und genau zu argumentieren.

