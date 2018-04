Ti amo! Howard Carpendale in der Meistersingerhalle

NÜRNBERG - Howard Carpendale kann es nicht lassen. Der Südafrikaner ist wieder einmal auf Tournee und gibt seinen Fans, was sie wollen: "Ti Amo" und jede Menge anderer Hits in der Meistersingerhalle.

Howard Carpendale hat es immer noch drauf: Der inzwischen 72-Jährige rockte am Dienstag die Meistersingerhalle in Nürnberg - mit Anzug, Schal und Pyrotechnik. © Stefan Hippel



Howard Carpendale weiß, wie man seine Fans begeistert. Die Lieder: stimmig arrangiert und perfekt zusammengestellt; die Band: ein Traumklangkörper mit ebenso virtuosen wie teamfähigen Musikern; das Publikum in der Meistersingerhalle: enthusiastisch bis zur Raserei; und schließlich Howie selbst: ein Hit-Monolith im dunklen Anzug und mit Schal um den Hals, der mit minimalem Körperseinsatz mehr Bühnenpräsenz vermittelt als andere in unsinnigen Riesenshows mit tausend Tänzern, Akrobatikeinlagen und viel, viel Pyrotechnik.

"Wenn nicht wir" heißt Howies neues Album. So heißt auch seine aktuelle Tournee und das Lied, das mit rockigen Beats den Abend eröffnet. Die harte Gangart, gleich zu Anfang wirkungsvoll eingesetzt, lässt das Publikum in die Höhe schnellen – aus der es bis zum Schluss kaum mehr in die Bestuhlung zurückfindet. Höchstens noch während der Zwischenmoderationen, in denen Howie Geschichten aus seinem Leben erzählt, private Dinge der vergangenen Monate ausplaudert oder Spitzen gegen Donald Trump verteilt.

Mit 72, so der Südafrikaner, muss man eine Haltung haben, und seine tut sich in vielen der aktuellen Lieder kund. "Willkommen auf der Titanic" heißt eines davon, dessen Botschaft umso mehr zündet, als Howie zwischendurch den Text vergisst. Zaubert er seine alten Hits hervor – "Hello again", "Fremde oder Freunde", "Alice" und natürlich "Ti Amo" –, passiert das freilich nicht. Ebenso textsicher erweist sich die Menge im Saal. Hier kocht alles über, wenn Howie beim Singen durch die Reihen geht, Blumensträuße, Teddies und Telefonnummern einkassiert.

Das könnte noch ewig so weiter gehen, doch nach etlichen Zugaben ist Schluss. Keine Wünsche bleiben offen, nur eine Frage: Wo sind "Deine Spuren im Sand" geblieben? Keiner kennt die Antwort, nicht einmal der Wind.

Stephan Schwarz-Peters