Der neueste Film von Kult-Regisseur Quentin Tarantino erscheint am 15. April auf Netflix. Darin bleibt Tarantino dem Western-Genre treu, in dem er sich schon im Zuge seines Vorgängerwerks "Django Unchained" austobte. Statt in Prärie oder Saloons spielt die Handlung von "The Hateful Eight" aber in einer zugeschneiten Holzhütte in der entlegensten Wildnis. Dort suchen acht Personen Zuflucht vor dem Wetter, der Aufenthalt in der lauschigen Herberge verläuft allerdings alles andere als friedlich. Im Rahmen von "The Hateful Eight" brachte Tarantino den legendären Western-Komponist Ennio Morricone aus der Rente zurück, der für den Soundtrack des Films direkt einen Oscar gewann. Ansonsten dürfen sich Zuschauer auf toll ausgestattetes und trotz kleiner Kulisse hervorragend gefilmtes Theater-Kino einstellen, das fast allein von der Dynamik seiner unterschiedlichen Figuren lebt und mit einigen Wendungen aufwartet. Der bislang geschwätzigste Tarantino, der es trotz toller Grundidee und hervorragenden Darstellern nicht zum Meisterwerk schaffte, dafür zu einem bombastischen Kammerspiel. © The Weinstein Company